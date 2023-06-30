Телеграм-каналы сообщили о роспуске Пригожиным «фабрики троллей»

Основатель ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот», так называемую фабрику троллей, куда входили издания РИА ФАН, «Народные новости» и другие. Об этом среди прочих сообщают источники телеграм-каналов «Ротонда» и Mash. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Редакция издания «Невские новости», входящее в «Патриот», сообщила о прекращении своего существования и попрощалась с читателями.

В свою очередь издание «Коммерсантъ» пишет, что медиа, связанные с Пригожиным, заблокировал Роскомнадзор. Причины блокировки не уточняются.

Вчера источники The Bell сообщили, что у «Патриота» может смениться владелец. На момент начала мятежа Пригожина его медиаактивами управлял Илья Горбунов – бывший сотрудник РИА «Новости» и «Комсомольской правды» в Петербурге.

Три источника The Bell, сотрудничающих с компаниями Пригожина, считают наиболее вероятным новым владельцем холдинга «Патриот» «Национальную Медиа Группу» Юрия Ковальчука, но самом факте переговоров собеседникам издания неизвестно.

После начала мятежа в прошлые выходные большинство работников медиахолдинга «Патриот» в Петербурге, чей попечительский совет возглавлял Пригожин, не вышли на работу. Тогда же в здании холдинга прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов изъяли серверы и увезли их.

О появлении «фабрики троллей», связанной с Евгением Пригожиным, стало известно в 2019 году. Тогда бизнесмен возглавил попечительский совет медиагруппы.