Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом его главный редактор Тихон Дзядко сообщил в интервью телеграм-каналу Plushev, принадлежащему бывшему журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву. От дальнейших комментариев Дзядко отказался.

В июне прошлого года телеканал «Дождь», преследуемый российскими властями и заблокированный на территории России, был лицензирован в Латвии, однако в начале декабря власти этой страны отозвали лицензию у СМИ «в связи с угрозой национальной безопасности». Поводом стали слова ведущего «Дождя» Алексея Коростелёва, сказанные им в прямом эфире. Он призвал телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине и при этом произнёс: «Мы надеемся, что многим российским военнослужащим смогли помочь с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». На следующий день ведущий объяснил свои слова оговоркой. Руководство «Дождя» извинилось и сообщило о прекращении сотрудничества с Коростелёвым. Вместе с тем в знак поддержки ведущего и «права каждого на ошибку» телеканал покинули трое его сотрудников.

Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, отметив, что из-за решения латвийских властей об отзыве лицензии телеканал теряет 20% выручки, назвала решение об увольнении Коростелёва ошибкой и призвала ведущего, как и уволившихся в знак солидарности с ним, вернуться на канал. Против этого выступил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. В данный момент Коростелёва на телеканале нет. Кроме того, ему запрещён въезд в Латвию.

До отзыва лицензии латвийские власти штрафовали «Дождь» за использование в эфире карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии, и предупреждали, что третье нарушение повлечёт за собой более серьёзные меры. Тем не менее, после отзыва лицензии «Дождь» поддержали десятки заблокированных в России СМИ, среди них – «Медуза», The Insider, «Новая газета.Европа», «Важные истории», «Вот так», «Холод», DOXA, «Вёрстка», команды Youtube-каналов «Навальный LIVE» и «Ходорковский LIVE», и др. В поддержку «Дождя» высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, а также международная организация «Репортёры без границ».