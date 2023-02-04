Телеканал RT прекратил деятельность в Германии

Более 13 тысяч россиян погибли в Украине с начала войны, 924 из них – мобилизованные. Такие данные на 3 февраля сообщает Русская служба Би-би-си, которая совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтёров ведёт поимённый список потерь российских военнослужащих в Украине.

Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые, отмечают журналисты.

Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти ещё 500 россиян, воевавших в Украине.

Из открытых источников журналистам известно о смерти 924 мобилизованных россиян. В это число входят и 99 погибших при обстреле Макеевки в оккупированной Россией части Донецкой области Украины 1 января.

Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле в Макеевке – это максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.

Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, журналисты пришли к выводу, что сейчас основная доля погибших приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют четверть от общего числа подтвержденных потерь.

В то время как на первом этапе войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ – то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения.

Из более 13 тысяч установленных российских военных, погибших в Украине, 1665 человек, то есть почти 15%, – офицеры. Среди них – четыре генерала и 54 полковника.

Журналисты подчёркивают, что при подсчёте потерь они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть минимум в два раза выше.

По наиболее консервативной оценке авторов мониторинга, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 26 тысяч человек погибшими. Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 117 тысяч человек.

По оценкам официальных лиц США и других западных стран, число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам. Об этом сообщает The New York Times.

Из этих данных следует, что потери России удвоились за последние три месяца войны, пишет газета. По словам источников издания, сотни российских военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области Украины, где идут самые ожесточённые бои. Это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных мобилизованных и бывших заключенных, считают американские чиновники.

По оценкам The New York Times, потери Украины в Бахмуте сопоставимы с российскими.

Относительно потерь Украины в целом издание ссылается на оценку главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. В ноябре 2022 года он заявил, что обе стороны конфликта потеряли более 100 тысяч человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.