The Business Insider опубликовал схемы «бункера Путина» в Геленджике

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи так называемого «дворца Путина» под Геленджиком. По словам журналистов, документы находились в свободном доступе в интернете как минимум с 2016 года. Они были выложены на сайте проектной компании «Метростиль» в качестве примера сделанной работы. Объект называется там пансионатом.

На чертежах видно, что помимо наземной части, в поместье запроектированы и подземные этажи. Под землей находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.

Два отдельных туннеля шириной шесть метров и длиной 40 и 60 метров окружены 40-сантимеровым слоем бетона и, по поценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы. Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный - непосредственно на берег Черного моря. Он оснащен траволатором. К нижнему выходу подходит асфальтированная дорога.

Инженер-строитель Таддеуш Габрышевский прокомментировал чертежи: «В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать. Но это не просто аварийный выход, это полноценная аварийная замена дворцовому комплексу».