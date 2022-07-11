The Guardian: Uber наняла лоббиста из окружения Путина для продвижения на российском рынке

Американская компания Uber тайно наняла российского политика, связанного с олигархами, в том числе – с ближним кругом президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить себе влияние на рынке страны. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 11 июня The Guardian.

Авторы проанализировали более 124 тысяч конфиденциальных документов за период с 2013 по 2017 год. Согласно их выводам, в 2015-2016 годах Uber пытался обеспечить себе место на российском рынке, призывая людей, имеющих тесные связи с Кремлем, инвестировать в компанию.

Особое внимание авторов привлекла договоренность Uber с Владимиром Сениным – в то время влиятельным лоббистом, а ныне депутатом Госдумы. В 2016 году Uber заключила с ним контракт на сотни тысяч долларов, несмотря на то, что это, по мнению американских прокуроров, нарушало закон о коррупции в США.

Как пишет The Guardian, именно контакты Uber с Сениным стали причиной активного продвижения компании в России. Это позволило ей быстро пробиться на рынок, хотя позже появились угрозы со стороны государственных органов, прокуратуры и конкурентов.

В расследовании также говорится, что Uber обращался за поддержкой к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, а также к другим олигархам - Алишеру Усманову, Михаилу Фридману, Петру Авеню и Герману Грефу. Сейчас все они находятся под санкциями США или Европейского союза.

Согласно полученным документам, с 2015 по 2016 год Uber ставил перед собой цель заручиться поддержкой бизнес-магнатов в качестве «стратегических союзников», взамен предлагая им акции компаний из Кремниевой долины до их размещения на фондовом рынке. Нынешнее руководство Uber заявляет, что оборвало все контакты, связанные с режимом Путина.

Аналогичную стратегию компания использовала в других странах. Одним из самых высокопоставленных союзников Uber стал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, который в августе 2014 года был министром экономики Франции