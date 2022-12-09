Тhe Insider: связанные с Кремлём олигархи ведут бизнес в Латвии

Связанные с Кремлём и получающие подряды от Минобороны российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев лично и через посредников ведут бизнес в Латвии. Об этом говорится в расследовании The Insider.

По данным авторов расследования, до 2017 года миллиардеры владели долями в концерне "Калашников", а их "Коломенский завод" поставляет дизели для российских военных кораблей. Одним из их бизнес-партнеров по оружейному концерну "Калашников" был Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны России.

Среди российских активов Махмудова и Бокарева - Уральская горно-металлургическая компания, "Кузбассразрезуголь", "Трансмашхолдинг", которые являются "одними из крупнейших государственных подрядчиков в России".

В Латвии предприниматели через сеть посредников владеют Рижским электромашиностроительным заводом (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER) и его дочерним предприятием LATVO, которое занимается оптовой торговлей техникой и оборудованием. Годовой оборот RER в 2021 году достиг почти 33 миллионов евро. Компания работает по всей Европе и получает финансирование от Евросоюза. К примеру, в мае RER представила в Чехии новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов.

Европейский фонд регионального развития выделил предприятию 527 тысяч евро на проект "интеллектуального терморегулирования интегрированного привода тяги" для электромобилей. Кроме того, завод получал средства из фонда поддержки предпринимателей от латвийских властей.

По данным The Insider, Махмудов и Бокарев контролируют завод через компании "Холдинг ТрансКомпонент" и АО "Крона Груп", а номинальными владельцами выступают россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс Гречукас. "Крона Груп" является эксклюзивным дистрибьютором Рижского электромашиностроительного завода, а также подрядчиком "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК), которую расследователи также связывают с Махмудовым и Бочкаревым. Гречукас ранее работал в компании "Трансмашхолдинг", которая является официальным партнером RER, а доли в ней принадлежат российским миллиардерам.

Кроме того, через ЦППК предприниматели сотрудничали с Татьяной Лискутовой – одной из наиболее богатых женщин в Эстонии и бывшей супругой вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Лискутова, Махмудов и Бокарев совместно владели кипрской компанией Fredlake Holdings. Одновременно они выручили сотни миллиардов рублей на подрядах у метрополитена Москвы, строительство которого курировал Ликсутов.

По информации издания, Махмудов и Бокарев были обвиняемыми по нескольким уголовным делам как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. Дела были возбуждены в Германии и Испании в 2007-2008 годах.

Несмотря на уголовное прошлое и нынешние связи с оборонными заказами, российские олигархи Махмудов и Бокарев включены в санкционные списки только в Великобритании.