The Times: корабли Дании и Швеции были у «Северных потоков» до взрывов

Военный корабль Дании, шведский патрульный корвет и шведский самолет-разведчик были замечены в районе газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на датские исследования.

По данным, с которыми ознакомились журналисты, за четыре дня до взрывов в конце сентября прошлого года датский патрульный корабль, который отслеживает активность российских судов, неожиданно отклонился от курса. Впервые за несколько лет корабль обошел остров Борнхольм, а затем остановился на полчаса, выключил транспондеры и исчез с радаров.

Недалеко от места остановки датского корабля через несколько минут начал кружить разведывательный самолет Швеции, затем в район прибыл шведский корвет.

Расследования взрывов на газопроводах ведут Германия, Швеция и Дания.

24 марта Датское энергетическое агентство сообщило, что обнаружило рядом с «Северным потоком – 2» на дне моря некий цилиндрический объект, возможно, дымовой буй, высотой 40 сантиметров и шириной 10 сантиметров. Представители Дании обратились к оператору подорванных трубопроводов Nord Stream 2 AG с просьбой помочь с идентификацией предмета. Операор согласился участвовать в подъеме объекта на поверхность.

Кремль назвал решение Дании привлечь к участию Nord Stream 2 AG позитивной новостью.

В конце сентября 2022 года, вблизи датского острова Борнхольм, в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной ветки «Северного потока-2».

В марте сразу несколько западных СМИ опубликовали сведения о возможном развитии событий, которые привели к повреждению российских трубопроводов. Было высказано предположение, что диверсию могла осуществить некая проукраинская группировка, но украинское правительство не имело к произошедшему и к ее действиям никакого отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подобные публикации в прессе очень опасными и вновь заявил о непричастности Киева к подрыву веток «Северного потока». Президент России Владимир Путин назвал публикации в СМИ «чушью».

Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Москва считает, что в случившемся заинтересованы США и их союзники. Вашингтон обвинения отвергает.

В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.