The Times: Сунак использует коронацию Карла III для переговоров с КНР

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет использовать коронацию короля Карла III для налаживания отношений с Китаем. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.

Британские официальные лица надеются, что мероприятие, на которое соберутся высокопоставленные лица со всего мира, предоставит возможность для переговоров с КНР, которые не вызовут негативной реакции со стороны консерваторов.

Глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не будет присутствовать на коронации, и Пекин будет представлять глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Высокопоставленный китайский дипломат встречался с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на конференции в Мюнхене в феврале. Лондон надеется, что во время визита Ван И для участия в церемонии можно будет провести более содержательную встречу, пишет The Times.

Газета отмечает, что Сунак по отношению к Китаю придерживается менее радикального подхода, чем бывший премьер Великобритании Лиз Трасс. Она планировала признать КНР угрозой в стратегии национальной безопасности королевства. Обновление документа ожидается на следующей неделе. Источники The Times говорят, что Китай не будет назван угрозой, так как Сунак хочет занять более «утонченную позицию» по Китаю. За это премьера критикуют.