TI: в январе-июне «Мечта» получила в 6 раз больше пожертвований, чем все остальные партии

Размер пожертвований правящей «Грузинское мечте» вызывает опасения, доноры партии могут быть замешаны в системной коррупции, заявляет организация Transparency International Georgia (TI). НПО, со ссылкой на общедоступные данные, сообщает, что в январе-июне 2025 года «Грузинской мечте» было пожертвовано 6,6 млн лари, что в 6 раз превышает пожертвования, перечисленные всем остальным партиям вместе взятым.

За первые шесть месяцев этого года партии получили 7 592 948 лари в виде пожертвований, из которых 87% (6 573 370 лари) были перечислены «Грузинской мечте». Более трети этой суммы поступило из Аджарского региона, после отставки председателя автономной республики Торнике Рижвадзе партии было пожертвовано более 2,5 млн лари (за три месяца).

«Столь крупное пожертвование из региона в столь короткий период беспрецедентно и вызывает подозрения, что пожертвования были сделаны через третьих лиц, что является нарушением закона», — заявляет организация.

TI также отмечает, что одиннадцать компаний, связанных с донорами правящей партии, с 2024 года выиграли государственные тендеры на сумму 143,6 млн лари, а с 2016 года – тендеры на сумму 422 млн лари.

Что касается других партий, то по объёму доходов лидируют «Лело – Сильная Грузия», отколовшаяся от «Грузинской мечты» «Сила народа» и «Национальное движение».

Пожертвования, полученные партиями с 1 января по 30 июня:

«Грузинская мечта» — 6 573 370 лари;

«Лело – Сильная Грузия» — 410 125 лари;

«Сила народа» — 190 000 лари;

«Национальное движение» — 164 767 лари;

«Коалиция за перемены» — 160 737 лари;

«Гахария - За Грузию» — 37 288 лари;

«Лейбористская партия» — 15 395 лари;

«Дроа» — 13 040 лари;

«Солидарность за мир» — 11 145 лари;

«За народ» — 9 500 лари;

«Консерваторы» — 6 681 лари;

«Европейские социалисты» — 900 лари.

Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в октябре 2025 года. «Грузинская мечта» выражает уверенность в том, что её кандидаты выиграют во всех 64 муниципалитетах. Значительная часть оппозиции заявляет, что не будет участвовать в выборах.