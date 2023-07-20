Тинькофф Банк сообщил о прекращении работы его карт UnionPay за границей

Карты UnionPay от российского Тинькофф Банка вскоре прекратят работу за границей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свой запрос в службу поддержки учреждения.

20 июля стало известно, что этот банк попал под санкции США и Канады. Под американские ограничения попал и банк «Солидарность», выпускающий UnionPay. В сообщении Минфина США говорилось о дальнейших мерах в отношении России, ее граждан, компаний и структур в связи с «неспровоцированной и жестокой войной России против Украины».

«Есть вероятность того, что за границей карты UnionPay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», - сказали в службе поддержки корреспонденту РБК. Там отметили, что банк ждет разъяснений от платежной системы по поводу того, в каких странах карта продолжит работать.

В сообщении в телеграм-канале Тинькофф Банк уточнил, что карты перестанут работать за рубежом 21 июля. «В ближайшее время мы прекратим выпуск карт UnionPay», - говорится в сообщении. Банк «Солидарность» в своем телеграм-канале также посоветовал клиентам снять наличные, если они находятся за границей.