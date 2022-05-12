Тиньков: большинство бизнесменов из списка Forbes не поддерживают войну 

Большинство богатейших бизнесменов России не поддерживают войну в Украине, заявил банкир Олег Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам Тинькова, после вооружённого вторжения армии РФ на украинскую территорию он лично пообщался с 12 из 20 лидеров списка Forbes. "Они все в шоке", – сказал банкир, добавив, что отсутствие публичных заявлений против войны бизнесмены объясняют тем, что от них зависят тысячи сотрудников, а кроме того, как они считают, такие заявления ничего не изменят.

Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, находящийся за границей, выступил с несколькими публичными заявлениями, резко осуждающими военную агрессию России против Украины. В частности, он назвал войну "безумной", а поддерживающих её – "дебилами". После этого, по словам Тинькова, российские власти вынудили его продать свою долю в банке за "3% от реальной стоимости" – в противном случае, как утверждает бизнесмен, банк был бы национализирован.

Покупателем доли Тинькова стал приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. "Я не мог обсуждать цену, я оказался в положении заложника – берёшь, что дают", – пояснил Олег Тиньков.

В группе "Тинькофф" после антивоенных высказываний банкира фактически открестились от него, заявив, что "Олег Тиньков уже не принимает решений и не является сотрудником компании". Позже стало известно о переименовании группы и Тинькофф Банка.