«Только свободные выборы» - в Тбилиси проходит акция протеста

У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста под лозунгом «Только свободные выборы – нет российским спецоперациям», её участники собрались у Тбилисского государственного университета откуда прошествовали к Высшему законодательному органу.

Организаторы марша – партии, бойкотирующие местные выборы, гражданские активисты, студенты и члены семей, задержанных на проевропейских митингах. К маршу присоединится протестное движение «300 женщин».

Акция с такими же требованиями проходит и в Батуми.

Участники акции не признают результаты местных выборов 4 октября 2025 года и требуют проведения новых, свободных парламентских выборов. Члены оппозиционных партий, участвующих в митинге, намерены бойкотировать выборы в органы местного самоуправления 4 октября.

Принять в них участие, скоординированно, планируют коалиция «Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию». Для большинства оппозиции – это неприемлемо, о чем её лидеры неоднократно заявляли.

19 июля – 234-й день проевропейских протестов, ежедневных митингов на проспекте Руставели. Протесты начались почти 8 месяцев назад, после объявления «Грузинской мечтой» решения о том, что правящая партия не намерена вносить вопрос о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз в повестку дня на ближайшие четыре года.