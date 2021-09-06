Тони Блэр: Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов

Суд в Симферополе арестовал на два месяца заместителя председателя меджлиса крымских татар Наримана Джелялова. Ему предъявлено обвинение в «пособничестве диверсии».

Ранее российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.

После задержания десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, задержав свыше сорока человек.

Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.

В 2016 году Верховный суд Крыма, подчиняющийся российским властям, признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность.