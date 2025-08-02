Трамп: хорошие разговоры с Путиным не привели к прекращению огня

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным думал о соглашении о прекращении огня с Украиной, но Москва возобновляла бомбардировки украинских городов.

«Я много разговаривал с Путиным, и, по моему мнению, у нас были замечательные разговоры. Затем я вернулся домой и увидел, что на Киев и некоторые другие города были сброшены бомбы, в результате чего погибли люди», — рассказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Президента США также спросили, изменилось ли его мнение о Путине за последние несколько месяцев.

«Он, очевидно, крепкий орешек, в этом отношении ничего не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших бесед, во время которых мы могли бы положить конец этой ситуации, и вдруг начали летать бомбы», — сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что США введут новые санкции против России, если она не пойдет на заключение соглашения о прекращении огня. Но, по словам Трампа, Путин хорошо знает, как с работать в условиях ограничений.

Комментируя отправку атомных подводных лодок в «соответствующие районы» в ответ на высказывания бывшего российского президента Дмитрия Медведева о возможности войны России и США, Трамп сообщил, что субмарины находятся «ближе к России».

В конце июля Медведев обратился к Трампу в социальной сети X, заявив, что его ультиматумы к России могут стать «шагом к войне». Он призвал Трампа не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена, которого Москва обвиняла в обострении отношений с Россией.