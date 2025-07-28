Трамп: США и ЕС заключили «сделку» по вопросам торговли

Соединённые Штаты и ЕС заключили крупнейшее соглашение в сфере торговли. Об этом после переговоров в Шотландии, на севере Великобритании, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, импортные пошлины США для ЕС составят 15%, а не 30%, как в случае, если к соглашению бы прийти не удалось.

Трамп также заявил, что ЕС согласился купить энергоресурсов из США на 750 миллиардов долларов, инвестировать еще 600 миллиардов в экономику Соединённых Штатов, а также закупать в США оружие.

Фон дер Ляйен подтвердила заключение договорённостей, отметив, что они будут детализированы в течение ближайших недель. По её словам, пошлины в 15% коснутся большей части импортируемой продукции, однако по отношению к ряду товаров, в частности агропромышленной продукции, взаимные пошлины будут нулевыми. Глава Еврокомиссии также подтвердила намерение ЕС закупать больше сжиженного газа у США, отметив, что это позволит снизить долю закупок российского СПГ. В целом, по словам фон дер Ляйен, договорённости будут способствовать стабильности и предсказуемости.



Ранее США достигли подобных договорённостей - о пошлинах в 15% вместо 30% - с Японией. При этом Reuters отмечает, что в ЕС изначально рассчитывали на нулевые взаимные пошлины.

1 августа истекает установленный президентом США Дональдом Трампом крайний срок для заключения торговых соглашений. По его истечении по отношению к тем странам или объединениям, которые не придут к соглашению с Вашингтонам, будут введены высокие импортные пошлины. Это касается и ЕС.

Встреча Трампа и фон дер Ляйен прошла в принадлежащем Трампу гольф-клубе Тёрнберри на юго-западе Шотландии. Как глава Еврокомиссии, так и президент США перед началом встречи сказали репортёрам, что надеются на заключение сделки. В то же время, Трамп ранее оценил возможность её достижения как «50 на 50». Фон дер Ляйен в начале встречи с ним дала такую же оценку, отметив, что, в случае достижения соглашения, это будет «самая важная сделка», заключённая когда-либо ЕС и США.

В Шотландию для участия в переговорах прибыли также член Еврокомиссии, ответственный за торговлю, Марош Шевчович и министр торговли США Говард Лютник вместе с представителем по вопросам торговли Джеймисоном Гриром. По словам Лютника, Европа «хочет заключить сделку», но для этого представители ЕС должны предложить президенту США хорошие условия, чтобы он отказался от планов ввести пошлины размером в 30% уже с 1 августа.

Речь может идти о привилегированном доступе товаров из США на европейский рынок. Сам Трамп заявил, что необходима «справедливость», отметив в частности трудности с доступом продукции американской автомобильной промышленности и сельского хозяйства на европейский рынок. При этом Трамп заявляет, что в любом случае не готов установить для ЕС ставку пошлин ниже, чем 15%.



ЕС ранее подготовил меры в ответ на американские пошлины. Они были заморожены после того, как администрация Трампа, в свою очередь, в апреле заморозила своё решение повысить импортные пошлины для большинства стран мира, чтобы провести с ними переговоры. К настоящему моменту США удалось заключить торговые соглашения только с небольшим числом стран. Ожидается, что в отношении большинства стран с 1 августа решение о повышении пошлин вступит в силу.