Трамп направил лидерам Японии и Казахстана письма о пошлинах

Президент США Дональд Трамп направил официальные письма лидерам ряда стран, в которых уведомил их о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении товаров из этих государств. Копии писем Трамп опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Известно, что уже направлены письма в адрес руководителей Японии, Южной Кореи, Казахстана и Малайзии — о пошлинах в размере 25%, Лаоса и Мьянмы — о 40-процентных пошлинах и ЮАР — о пошлинах в 30%. Как сообщили в Белом Доме, всего подобные письма получат руководители более 10 стран.

При этом, по словам пресс-секретаря Белого Дома Каролин Ливитт, Трамп подпишет указ о переносе крайнего срока для достижения торговых соглашений с США, которые могут помочь избежать повышения пошлин, с 9 июля на 1 августа.

В опубликованных письмах Трамп пишет о заинтерсованности США в торговле с соответствующей страной и в то же время утверждает, что сейчас она ведётся на невыгодных для США условиях. Президент уведомляет иностранных лидеров о размерах пошлины с 1 августа и далее пишет, что этот размер может в будущем меняться в зависимости от отношений Соединённых Штатов с той или иной страной.

В тот же день пресс-секретарь Каролин Левитт сообщила, что Трамп вечером подпишет указ о переносе крайнего срока по торговым соглашениям с 9 июля на 1 августа.

После вступления в должность в январе этого года Трамп неоднократно заявлял о введении новых пошлин в отношении зарубежных государств или намерении их ввести. Необходимость этого шага он объяснял отрицательным сальдо торгового баланса США с другими странами, а также их торговой политикой, которую он называл невыгодной для Соединённых Штатов.

В начале апреля Трамп ввёл пошлины в 10% почти для всех стран мира, а для многих — ещё и надбавки к этому базовому тарифу. Спустя неделю это решение было приостановлено до 9 июля с целью достижения торговых соглашений с другими странами. На данный момент, как сообщается, такие соглашения США заключили только с Великобританией и Вьетнамом, ряд договорённостей был достигнут также с Китаем. Переговоры с ЕС продолжаются, по данным источников Reuters, Трамп пока не будет отправлять руководству ЕС письма о пошлинах.

Трамп также прокомментировал саммит БРИКС в Бразилии, пригрозив ввести против членов этого объединения дополнительные пошлины в 10% в случае, если они будут проводить «антиамериканскую» политику. В число членов БРИКС входит в том числе Россия, которой первоначальное объявление о пошлинах не коснулось — в Белом Доме объяснили это тем, что из-за санкций США сейчас практически не торгуют с Москвой.

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