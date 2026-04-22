Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп вечером 21 апреля, за сутки до истечения срока действия режима прекращения огня с Ираном, объявил о том, что перемирие будет продлено. Он написал об этом в соцсети Truth Social. Иранские представители ранее заявили, что в нынешней ситуации не намерены принимать участие во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Ряд СМИ сообщил, что и американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом пока отложила поездку в Пакистан.

Как написал Трамп, он принял решение продлить перемирие по просьбе властей Пакистана. Трамп не назвал нового срока, отметив, что США подождут, пока власти Ирана не сформулируют единую переговорную позицию. По мнению Трампа, в руководстве Ирана сейчас наблюдается раскол. Президент США отметил, что Соединённые Штаты продолжат блокаду портов Ирана.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее писало, что Иран готов к переговорам, даже несмотря на то, что США продолжают блокаду иранских портов. Однако во вторник, по словам тех же источников, в Тегеране уже отказались от этого и начали выдвигать условие снятия блокады для продолжения переговоров.

Ранее Трамп утверждал, что не будет продлевать срок действия перемирия и готов к возобновлению ударов по Ирану.

Представитель главы иранской делегации на переговорах, спикера парламента Ирана Мохаммада Галибафа Мехди Мохаммади, вечером 21 апреля обвинил США в подготовке неожиданного удара по Ирану и отметил, что Тегеран не будет обращать внимания на заявления США о продлении перемирия, а будет руководствоваться своими интересами. Также, по его словам, продолжение блокады иранских портов «не отличается от бомбардировок и должно столкнуться с военным ответом». Прямо о том, что Иран возобновит боевые действия, он не сказал.



