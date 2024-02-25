Трамп одержал победу на праймериз в Южной Каролине

Бывший президент США Дональд Трамп одержал в субботу победу на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина и, по оценкам комментаторов, еще на шаг приблизился к официальному выдвижению в президенты на ноябрьских выборах.

После подсчета почти всех голосов, Трамп набирает около 60%. Его единственная соперница Никки Хейли получила чуть более 39% голосов. Разрыв оказался не таким большим, как предсказывали некоторые опросы, но достаточным, чтобы Трамп обеспечил себе голоса подавляющего большинства делегатов от штата на будущем партийном съезде республиканцев.

Трамп, таким образом, уверенно победил на праймериз уже в четырех штатах из четырех. Следующее голосование - в Мичигане 28 февраля, а затем Соединенные Штаты ждет так называемый Супервторник 5 марта, когда пройдет сразу 16 голосований. Практически во всех штатах по опросам Трамп уверенно лидирует.

Хейли - бывший губернатор Южной Каролины - активно вела кампанию в этом штате, достаточно резко критикуя Трампа. Помимо прочего, Хейли выступает за увеличение помощи Украине, в то время как Трамп избегает критики российского президента Владимира Путина и утверждает, что в случае своего избрания готов «закончить войну за один день», что многие комментаторы расценивают как готовность принудить Украину к уступкам. Хейли удалось в ходе кампании сократить разрыв с Трампом, но этого оказалось недостаточно. Многочисленные союзники Трампа призывают ее выйти из гонки, указывая на отсутствие шансов. Хейли, однако, заявляет, что останется в кампании по крайней мере до Супервторника.

У демократов праймериз в Южной Каролине прошли еще 3 февраля, действующий президент Джо Байден, у которого практически нет серьезных конкурентов, набрал более 95% голосов.