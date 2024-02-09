Трамп победил на кокусах республиканцев в Неваде

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп одержал победу на кокусах (собраниях сторонников партии) в Неваде.
Третья победа Трампа после успехов в Айове и Нью-Гэмпшире помогает ему укрепить контроль над партийной процедурой, сообщает Голос Америки.
По данным Associated Press, в Неваде Трамп получил 98% голосов.
Главный соперник Трампа, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, не получила голосов, поскольку её кандидатура не обсуждалась. По словам Хейли, республиканские чиновники сфальсифицировал процесс праймериз и кокусов в штате в пользу Дональда Трампа.
Победив на кокусах, Трамп получил 26 делегатов от штата.
Он поблагодарил избирателей и предположил, что путь к победе на всеобщих выборах пройдет через Неваду.
6 февраля в Неваде прошли республиканские и демократические праймериз. Трамп в них не участвовал, а Никки Хейли проиграла, уступив графе «против всех». В Демократической партии победил действующий президент США Джо Байден. Он набрал 89% голосов.
- Дональд Трамп – 45-й президент США. Он стал первым за 250-летнюю историю Соединённых Штатов президентом, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу – о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году.
- В начале февраля федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования. Суд постановил, что после завершения полномочий Трамп стал обычным гражданином с общедоступными способами защиты от уголовного преследования.
- Трамп не признаёт себя виновным. Он обвиняет прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Вместе с тем политик почти наверняка будет кандидатом на президентский пост от Республиканской партии в ноябре.