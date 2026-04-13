Трамп подверг критике НАТО и папу Римского

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, посвящённом главным образом планам Соединённых Штатов заблокировать доступ к портам Ирана, вновь подверг критике союзников США по НАТО за нежелание поддерживать операцию против Ирана.

По словам Трампа, необходимо «пересмотреть» подход США к НАТО, поскольку союзники в рамках этой организации не поддерживают США в надлежащей мере. Он назвал Североатлантический союз «улицей с односторонним движением» — США защищают своих союзников в Европе, но не наоборот. По словам Трампа, десятилетиями США тратят «огромные деньги» на то, чтобы защищать Европу от России.

Ранее президент США называл «смешным» то, что Соединённые Штаты защищают Европу от России, но не получают ничего взамен.

О том, что США пересмотрят отношения в рамках НАТО, ранее говорил и госсекретарь Марко Рубио. Сам Трамп не исключал, что Соединённые Штаты могут покинуть организацию. На недавней встрече президента с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, по сообщениям ряда СМИ, звучала резкая критика в адрес союзников, однако ни о каких решениях объявлено не было.

Трамп, общаясь накануне с журналистами, также раскритиковал папу Римского Льва XIV из-за позиции Ватикана по вопросу о войне с Ираном. Папа ранее осудил удары, начатые США и Израилем, и неоднократно подчеркнул, что не согласен с тем, что эта война ведётся в том числе в защиту христианских ценностей. «Нам не нравится папа, который говорит, что это нормально — иметь ядерное оружие», — заявил Трамп (главной целью операции он называет лишение Ирана возможности обладать ядерным оружием). Он также сказал, что «не является большим поклонником папы Льва», поскольку тот «слаб по вопросу борьбы с преступностью и ужасен в социальной и внешней политике».

Папа Лев XIV — уроженец США Роберт Фрэнсис Превост. В прошлом году Трамп приветствовал его избрание понтификом, отметив, что он первый гражданин США, ставший Римским папой. После критики Трампа Лев XIV заявил, что не изменит свою позицию по вопросу о войне.