Трамп поручил Пентагону раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и неопознанных летающих объектов (НЛО).

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов об инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и неопознанных летающих объектах, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», – написал Трамп в своей соцсети Truth.

В четверг он обвинил бывшего президента США Барака Обаму в разглашении «секретной информации» после его комментариев в подкасте Брайана Тайлер Коэна. Отвечая на вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне, Обама сказал: «Они настоящие, но я их не видел». Он также опроверг теории заговора о правительственном объекте в штате Невада, где якобы содержатся внеземные формы жизни.

«Их не держат в ... Зона 51 – это засекреченный объект Военно-воздушных сил США в штате Невада. По мнению некоторых, там изучают пришельцев и НЛО. Предположительно, на базе тестировали сверхсекретные самолеты-разведчики.. Там нет никаких подземных сооружений, если только не существует какой-то грандиозный заговор, и это не скрыли от президента Соединенных Штатов», – сказал Обама.

Позднее он уточнил, что не видел доказательств того, что инопланетяне «устанавливали с нами контакт». При этом Обама добавил, что «Вселенная настолько огромна, что, статистически, вероятность существования жизни где-то там высока».

  • В докладе 2024 года Пентагон заявил об «отсутствии свидетельств», подтверждающих, что представители правительства США сталкивались с образцами инопланетной жизни. Большинство объектов, принимавшихся за НЛО, были обыкновенными земными разработками. В документе отмечается, что всплеск интереса к НЛО в 1950–1960 годы объясняется испытательными полётами американских самолётов-разведчиков и опробованием некоторых космических технологий.
