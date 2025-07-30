Трамп: пошлины для Индии составят 25%, в том числе из-за России

Президент США Дональд Трамп объявил, что импортные пошлины для Индии составят 25%. Он обосновал это, помимо прочего, тем, что Индия закупает у России военную технику и энергоносители. Кроме того, по словам Трампа, Индия должна будет заплатить некую «пеню» в добавление к 25-процентным пошлинам. Об этом президент написал в соцсети Truth Social.

Трамп оговорился, что «Индия наш друг», но отметил, что эта страна «всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине». «Всё это не хорошо», - резюмировал Трамп и отметил, что с 1 августа Индия «будет платить пошлины в размере 25% плюс пеня за вышеперечисленное».

Ранее Трамп говорил, что пошлины для Индии могут составить 20-25%. При этом переговоры о торговом соглашении между двумя странами не завершены.

Трамп также подчеркнул, что установленный ранее срок введения повышенных таможенных пошлин для стран, которые не договорятся с США - 1 августа - не будет перенесён.

Соединённые Штаты на данный момент заключили торговые соглашения лишь с небольшим числом стран, среди которых Великобритания. Кроме того, достигнуты принципиальные договорённости с ЕС, пошлины для Евросоюза должны составить 15%.

Во вторник вечером Трамп сообщил журналистам, что установил десятидневный срок для Кремля для заключения мирного соглашения с Украиной - вместо 50 дней, о которых он говорил ранее. США настаивают на перемирии, Киев даёт понять, что готов к прекращению огня без дополнительных условий. Москва это предложение не принимает.

Москва десятидневный ультиматум Трампа по существу не комментировала, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России «приняли новую информацию к сведению».

Трамп во вторник назвал реакцию Москвы «позорной». По его словам, после истечения срока Россию могут ждать новые пошлины, санкции и «какие-то другие» ограничения. Ранее Трамп грозил торговым партнёрам России, в том числе и Индии, пошлинами в 100%.