Трамп про Patriot для Украины: «Посмотрим, это очень дорого»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение газеты Wall Street Journal о том, что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине комплекса ПВО Patriot.

«Они хотели бы, и они запросили её. Они действительно очень редки, знаете ли, потому что в Украину было отправлено много систем, но они хотели бы, я знаю, что они запросили. Нам нужно будет посмотреть, это очень дорого». — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на вопрос, удалось ли ему выяснить, кто отдал приказ о прекращении поставок вооружений в Украину, президент США сказал, что «он об этом не думал».

«Потому что сейчас мы смотрим на Украину и боеприпасы. Но я не углублялся в это», — добавил Дональд Трамп. По его словам, если такое решение принималось внутри его администрации, то «он бы об этом знал». «На самом деле, скорее всего, я бы и отдал приказ. Но я этого пока не делал», — подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп во вторник подтвердил, что распорядился поставить Украине дополнительное вооружение на фоне выраженного им недовольства поведением российского лидера Владимира Путина и продолжением ударов по Украине.

1 июля при этом стало известно, что США, приостановили поставки в Украину некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для систем Patriot. Как сообщил телеканал CNN, решение об этом принял без консультации с Белым домом министр обороны Пит Хегсет. Впоследствии Пентагон и Госдепартамент заявили, что отправка оружия Украине полностью не замораживалась.