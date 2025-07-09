Трамп: «Путин наговорил много чуши», возможны санкции

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник на заседании своего кабинета в Белом доме, что он недоволен российским президентом Владимиром Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с её нежеланием завершать войну в Украине.

По словам Трампа, Путин «наговорил нам множество всякой чуши». Американский президент подчеркнул, что Путин ведёт себя с ним «любезно», но на практике это «не имеет никакого смысла», поскольку, по словам Трампа, множество людей продолжает гибнуть.

На вопрос о том, как Трамп будет реагировать на последние действия России, президент США отметил, что может преподнести «небольшой сюрприз». Он добавил, что изучает законопроект о новых санкциях против России, разработанный группой сенаторов. При этом, по словам Трампа, принятие этого документа будет зависеть от его мнения на его счёт.

Президент также вновь отметил роль США в поставках оружия Украине, высказав мнение, что благодаря американскому оружию Киев не проиграл войну за 3-4 дня, как предсказывали многие. По словам Трампа, он недавно одобрил новые поставки оборонительных вооружений Украине, поскольку, по его словам, «Путин неправильно ведёт себя по отношению к людям». «Он убивает слишком много людей», — добавил президент США.

Заявления прозвучали на фоне сообщений Пентагона о том, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные вооружения Украине «с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств».

Издание Axios во вторник со ссылкой на свои источники в администрации Дональда Трампа пишет, что глава Белого дома пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому немедленно отправить Киеву 10 ракет для систем ПВО «Пэтриот». Это прозвучало в разговоре Трампа с Зеленским на прошлой неделе. Источники Axios также заявили, что Трамп пообещал украинскому лидеру помочь найти другие способы поставок. В частности, утверждается, что Вашингтон добивается от Германии закупки систем «Пэтриот» в США для дальнейшей передачи Украине.