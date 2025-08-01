Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть две атомные подводные ложки в «соответствующих районах» в ответ на высказывания бывшего российского президента Дмитрия Медведева о возможности войны России и США. Предположительно, речь идёт об отправке подводных лодок в зоны пуска ракет с атомными боеголовками на случай войны с Россией.

«Я отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в соответствующих райнлах на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления [Медведева] окажутся чем-то большим, чем просто словами, — написал президент США в социальной сети Truth. — Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет».

В конце июля Медведев обратился к Трампу в социальной сети X, заявив, что его ультиматумы к России могут стать «шагом к войне». Он призвал Трампа не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена, которого Москва обвиняла в обострении отношений с Россией.

В июне Трамп похвалил американские атомные подводные лодки в Truth в ответ на слова Медведева о потециальной готовности других стран передать ядерное оружие Ирану.

«Безусловно, самое сильное и лучшее оружие, которое у нас есть, на 20 лет опережающее остальных, — это наши атомные подводные лодки, — написал тогда Трамп. — Это самое мощное и смертоносное оружие из когда-либо созданных». Медведев в ответ написал, что не имел в виду, что оружие передаст Россия.