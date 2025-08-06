Трамп ввёл дополнительные пошлины для Индии за покупку нефти в РФ

Президент США Дональд Трамп в среду издал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, заявив, что страна прямо или косвенно импортирует российскую нефть.

Ранее в отношении Индии уже действовали американские пошлины на импорт в размере 25%. Таким образом, общий размер пошлин на товары из Индии составит 50%.

«Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродаёт большую её часть на открытом рынке с большой прибылью, — написал Трамп 4 августа в социальной сети Truth. — Им всё равно, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины».

В тот же день Индия обвинила США и ЕС в двойных стандартах по вопросу торговли с Россией. В заявлении МИД Индии говорится, что Вашингтон и Брюссель продолжают торговлю с Россией, хотя для них это «не является вопросом жизненной необходимости». В заявлении также отмечается, что США «активно поощряли» закупки российской нефти Индией во время президентства Джо Байдена для укрепления стабильности мировых энергетических рынков. Масштаб двусторонней торговли ЕС с Россией выше индийского, утверждает индийский МИД.

Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Значительная её часть перерабатывается в нефтепродукты, которые потом поставляются в другие страны. В частности, Индия стала крупнейшим экспортёром нефтепродуктов в ЕС.