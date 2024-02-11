Трамп: я не защищал бы от РФ страны НАТО, которые платят недостаточно

Бывший президент США и фаворит в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в нынешнем году Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, предупреждал союзников по НАТО о том, что Соединенные Штаты не будут защищать те страны, которые, как он выразился, являются «нарушителями» и не выделяют на оборону достаточных средств из своего бюджета. При этом Трамп сказал, что даже «поощрял» бы Россию делать с такими странами «все, что ей вздумается».

Бывший президент выступил 10 февраля на большом митинге в штате Южная Каролина. Там через две недели пройдут республиканские праймериз, Трамп по опросам значительно опережает свою единственную соперницу в борьбе за выдвижение, Никки Хейли.

Трамп не в первый раз выступает в подобном духе перед своими избирателями, но в этот раз, как отмечают комментаторы, его слова прозвучали в контексте обсуждений военной помощи Украине, выделение которой, как утверждают демократы, блокируют именно сторонники Трампа в Конгрессе.

В своем выступлении бывший президент рассказал о том, как несколько лет назад президент некой «большой страны», входящей в НАТО, спросил у Трампа, защитят ли США его страну в случае нападения России, если эта страна выделяла на оборону меньше средств, чем требовал Трамп. «Нет, я не защищал бы вас. На самом деле, я даже поощрял бы их (Россию) делать все, что они, черт побери, хотят. Ты должен заплатить», - сказал Трамп.

В Белом доме высказывания бывшего президента назвали «ужасными и безумными» и отметили, что они ставят под угрозу национальную безопасность США. По словам представителя администрации Джо Байдена Эндрю Бейтса, слова Трампа - это «поощрение вторжений кровавых режимов» на территорию ближайших союзников США.

Трамп занимал пост президента с 2017 по 2021 год. В бытность президентом он неоднократно призывал союзников США по НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП, подчеркивая, что Соединенные Штаты не должны платить за их безопасность. Многие страны НАТО действительно в последние годы увеличили расходы на оборону - не только в связи с призывами Трампа, но прежде всего из-за опасений относительно агрессивной политики России. Однако большинство стран союза по-прежнему выделяет на оборону меньше 2% ВВП.

В последнее время все больше представителей стран ЕС говорят о своих опасениях относительно того, что вслед за Украиной Россия может напасть и на одну из европейских стран НАТО. Российский президент Владимир Путин утверждает, что таких планов нет.

В связи с возможным возвращением Трампа на пост президента в случае его победы на выборах, как сообщал ряд СМИ, европейские союзники по НАТО уже ведут консультации относительно возможного будущего. Они опасаются, что в случае прихода Трампа к власти США могут начать проводить изоляционистскую политику.

Заявления Трампа прозвучали на фоне обсуждения помощи Украине. Конгресс пока не одобрил заявку администрации на выделение 61 миллиарда долларов. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Сенате, однако в Палате представителей его перспективы не ясны. При этом большинство представителей обеих партий публично выступают за продолжение поддержки Украины.