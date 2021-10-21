Трамп запустит социальную сеть TRUTH – в переводе «Правда»

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая фейсбук и твиттер, заявил о намерении создать собственную социальную сеть.

По сообщению корпорации Trump Media & Technology Group, объединяющей медиаактивы Трампа, она будет носить название TRUTH ("Правда").

Запуск в тестовом режиме для приглашённых участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсеть должна заработать в начале будущего года.

Как говорится в сообщении от имени Трампа, цель создания соцсети - противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. "Мы живём в мире, где в твиттере активно присутствует "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а вашему любимому президенту затыкают рот. Это неприемлемо" - утверждает Трамп.

Аккаунты Трампа были заблокированы в последние дни его президентства, после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов. Руководство соцсетей посчитало, что, используя свои аккаунты, Трамп может способствовать новым вспышкам насилия.