Трамп заявил, что сократит данный России срок на заключение мира

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сократит данный им ранее России срок в 50 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. По словам Трампа, он «разочарован в президенте Путине» и собирается сократить срок в 50 дней, поскольку, по его мнению, «он уже знает ответ» и то, что произойдёт.

Спустя некоторое время в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп уточнил, что сократит данный России срок до 10-12, максимум 15 дней. «Ждать больше нет смысла. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет», - подчеркнул президент США.

Трамп повторил, что по-прежнему считает, что Россия могла бы пойти на «сделку», но, если этого не произойдёт, он готов ввести новые санкции.

Говоря о своей «разочарованности» действиями российского президента Владимира Путина, Трамп вновь сказал, что тот ведёт с ним разговоры, которые не приводят ни к каким реальным изменениям, и российские войска продолжают атаковать украинские города. По словам Трампа, он уже более не заинтересован в продолжении разговоров с Путиным в подобном формате.

50 дней на достижение соглашения с Украиной президент США дал России ровно две недели назад - 14 июля. Говоря о сроке в 50 дней, Трамп заявлял, что если Россия не заключит «сделку» о мире в Украине, то после истечения этого срока США введут 100-процентные импортные пошлины не только для России, но и для стран, которые покупают у неё энергоносители.

Кроме того, Трамп заявил о готовности поставлять оружие партнёрам США, которые будут направлять его Украине.

Российский фондовый рынок отреагировал на слова президента США резким падением.

Сам Путин за две недели ни разу не не прокомментировал данный ему президентом США срок в 50 дней. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая ранее в понедельник, вновь повторил российские требования к Украине - отказ от вступления в НАТО и признание территориальных изменений, то есть отказ от территорий, на которые претендует Россия. Украина не согласна с этими требованиями и настаивает на прекращении огня без предварительных условий.