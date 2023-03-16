Российский центр Transparency International принял решение о ликвидации 

Российский центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл», входящий в одноименную международную организацию, принял решение ликвидировать свое подразделение, которое проработало в России с 1999 года.

В официальном релизе причиной ликвидации названо признание центра российскими властями «нежелательной организацией“. «Практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной», - отмечается в официальном сообщении. В нем также подчеркивается, что признание «нежелательной организацией» в центре считают «внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным».

6 марта Генпрокуратура России признала международную неправительственную организацию Transparency International нежелательной на территории страны.

В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Последняя формулировка является стандартной при признании организаций нежелательными. В чем заключается вмешательство во внутренние дела, ведомство не пояснило.

Российская Transparency, как и международная, публиковала расследования, посвященные предполагаемым случаям коррупции, сотрудничала со СМИ в подготовке расследований, а также публиковала аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.

Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности.