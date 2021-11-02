Охрана президента Центральноафриканской Республики обстреляла безоружных миротворцев ООН неподалеку от президентского дворца. В результате инцидента ранены 10 человек, все они египтяне. Погибла одна местная жительница. Ранее сообщалось, что президентская охрана тренируется российскими наемниками. ООН обвиняла их в совершении военных преступлений.

Об обстреле миротворцев сообщила 2 ноября размещенная в республике миротворческая миссия ООН – МИНУСКА. Согласно коммюнике, инцидент произошел в столице ЦАР Банги 1 ноября, в 150 метрах от президентского дворца. Миротворцы из Египта только что прибыли в город и ехали из аэропорта на базу ООН в автобусе с символикой организации.

Утверждается, что огонь был открыт без предупреждения, а миротворцы были безоружны. Как сообщается, двое из десяти раненых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, при попытке выйти из зоны обстрела автобус с египтянами сбил насмерть местную жительницу. ООН расценивает случившееся как преднамеренную атаку, которой не может быть оправдания. Организация потребовала расследования событий.

Ранее многочисленные журналистские расследования сообщали, что охраной президента в ЦАР занимаются российские наемники из так называемой Частной военной компании Вагнера и Sewa Security Services, которые связывают с российскими предпринимателем Евгением Пригожиным. Они как обучают местный персонал, так и непосредственно занимаются охраной.

ООН обвиняла наемников в преступлениях против мирного населения. Участвовали ли россияне непосредственно в обстреле миротворцев – неизвестно.