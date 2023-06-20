20-летняя дочь главы Чечни получила орден за «вклад в развитие медицины»

Хутмат Кадырова, третья дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена высшей государственной наградой республики – орденом имени Ахмата Кадырова. 20-летняя куратор сферы здравоохранения «внесла огромный вклад в развитие медицины региона», заявил министр по делам печати республики Ахмед Дудаев. В чем именно заключался этот вклад – чиновник не уточнил.

Она «достойно представляет свой славный род», написал Дудаев в публикации о награждении дочери Кадырова. Ранее орден имени Ахмата Кадырова получили две старшие сестры Хутмат – это 22-летняя глава департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова, а также 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова, пишет Кавказ.Реалии.

На должность куратора здравоохранения региона Хутмат Кадырова была назначена в марте. С февраля 2022 года она занимает пост заместителя руководителя секретариата Рамзана Кадырова. Ранее она была директором развлекательного комплекса «Грозненский дельфинарий». Информации о наличии у нее высшего образования, необходимого для занятия должности на госслужбе, в открытых источниках не имеется.