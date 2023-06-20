20-летняя дочь главы Чечни получила орден за «вклад в развитие медицины»

Хутмат Кадырова, третья дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена высшей государственной наградой республики – орденом имени Ахмата Кадырова. 20-летняя куратор сферы здравоохранения «внесла огромный вклад в развитие медицины региона», заявил министр по делам печати республики Ахмед Дудаев. В чем именно заключался этот вклад – чиновник не уточнил.
Она «достойно представляет свой славный род», написал Дудаев в публикации о награждении дочери Кадырова. Ранее орден имени Ахмата Кадырова получили две старшие сестры Хутмат – это 22-летняя глава департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова, а также 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова, пишет Кавказ.Реалии.
На должность куратора здравоохранения региона Хутмат Кадырова была назначена в марте. С февраля 2022 года она занимает пост заместителя руководителя секретариата Рамзана Кадырова. Ранее она была директором развлекательного комплекса «Грозненский дельфинарий». Информации о наличии у нее высшего образования, необходимого для занятия должности на госслужбе, в открытых источниках не имеется.
- Большинство награжденных орденом имени Ахмата Кадырова – люди из ближайшего окружения находящегося под санкциями США главы Чечни. Например, им отмечены сразу трое братьев Делимхановых – Шарип, Алибек и Адам.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных, при этом сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.