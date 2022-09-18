Три человека пострадали в результате ночного обстрела Никополя

В ночь на 18 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии был трижды обстрелян Никопольский район Украины, пострадали три человека. Об этом сообщила украинская служба Радио Свобода со ссылкой на председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

«Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели примерно 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач», – написал Резниченко в телеграмме .

По его словам, произошло возгорание на местном рынке, пожар уже потушен. Также в результате обстрелов был поврежден детский сад, несколько магазинов, парикмахерская и здание местной администрации, – написал председатель ОВА утром 18 сентября.

В ночь на 18 сентября также подверглись атаке населенные пункты Николаевской области. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, 17 сентября, около 23:05 был обстрелян областной центр. По предварительной информации пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Предварительно без жертв и пострадавших.

Продолжились обстрелы и в городе Очаков, – пишет Ким. Тяжелые ранения, по его информации, получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа в интернет.