Трое полицейских получили ранения холодным оружием – МВД Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщает об инциденте, произошедшем 15 июля в селе Хелтубани Горийского муниципалитета. По информации ведомства, несколько сотрудников полиции Шида Картли во время исполнения служебных обязанностей подверглись нападению со стороны нескольких граждан. Правоохранители получили различные травмы, трое полицейских получили ранения холодным оружием и были доставлены в больницу, сообщают в ведомстве.

В заявлении МВД говорится, что сотрудники правоохранительных органов остановили один из автомобилей для проверки. Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, который оказал сопротивление полицейским:

«В противостоянии также участвовали отец несовершеннолетнего и его родственники, в ходе которого несовершеннолетний и его сообщники нанесли телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов».

Пять человек, включая 16-летнего подростка, были задержаны по обвинению в групповом нападении на сотрудника полиции. Расследование ведется по части 2 статьи 353 УК Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.