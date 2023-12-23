ЦИК не допустил Екатерину Дунцову до президентских выборов в России

Российская Центральная избирательная комиссия не допустила до сбора подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента ржевскую журналистску Екатерину Дунцову. Заявляется, что в ее документах обнаружено более ста ошибок.

Утверждается, что протокол собрания инициативной группы был изготовлен после собрания. В заявлениях членов группы обнаружены ошибки: в некоторых случаях речь идет про опечатку в один символ.

Заседание ЦИК по регистрации инициативной группы проходила в субботу. Трансляция, с техническими сбоями, велась на сайте комиссии. За отказ регистрировать инициативную группу члены комиссии проголосовали единогласно.

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все впереди. Любой минуса можно перевести в плюс, любой опыт - все равно опыт», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Президентские выборы в России назначены на середину марта. Кандидатов могут выдвинуть партии, представленные в Госдуме или в трети региональных парламентов с учетом субъектов Федерации, находящихся в признанных миром границах Украины.

Для самовыдвижения кандидату необходимо собрать и представить в ЦИК России не менее 300 тысяч подписей избирателей как минимум из 40 регионов страны.

В поддержку регистрации Дунцовой выступали многие представители российской оппозиции. Всего ЦИК получил документы на регистрацию 29 кандидатов, сказала Памфилова в субботу.

Об участии в выборах объявил действующий президент России 71-летний Владимир Путин. Съезд партии ЛДПР выдвинул кандидатом главу партии 55-летнего Леонида Слуцкого. 22 декабря пленум КПРФ поддержал кандидатуру 75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова.

О намерении принять участие заявляли бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков.