ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму

Центризбирком по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.

В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди».

Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.

В новый состав депутатов от «Единой России» в этом году вошел политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины.

От «Справедливой России – за правду» в Госдуме среди прочих будет Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов «ДНР».

По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошел Анатолий Вассерман, известных по телевизионным играм «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.

Движение за права избирателей «Голос» (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. В МВД рассказали, что получили более 750 заявлений с жалобами на ход голосования. ЦИК подтвердил 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах.