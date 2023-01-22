Турция осудила сожжение Корана в Швеции

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением митингов в Швеции, в ходе которых демонстранты сожгли экземпляр Корана - священной книги мусульман. Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, поджег экземпляр Корана перед посольством Турции. Он известен тем, что уже несколько раз сжигал Коран на демонстрациях.

Визит шведского министра обороны в Анкару отменен, а власти Турции обвинили Стокгольм в нарушении договоренностей.

В Стокгольме в субботу прошла еще одна демонстрация против политики Анкары. Ее участники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдских политических беженцев. Целью протеста было защитить права этнических курдов, которые подвергаются гонениям в Турции.

Сожжение Корана в Стокгольме осудили многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт. В Турции прошли протесты, участники которых сожгли шведский флаг. МИД Турции выпустило заявление, в котором расценило сожжение Корана как нападение на религию и святотатство, замаскированное под свободу самовыражения. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за протестов в Швеции, которые власти не могут подавить, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю, отменяется. Также Турция обвинила Швецию в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении в НАТО.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти Швеции поддерживают все ее проявления.