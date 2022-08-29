Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы - в соответствии с правами, предоставленными Конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введённую в 1983 году, пишет издание. Расчёт оплаты идёт во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк. Эта валюта больше не используется, поэтому Анкара принимает плату в турецких лирах.

Сейчас страна зарабатывает на проходе кораблей и судов через проливы 40 миллионов долларов в год. По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится до 200 миллионов долларов.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно статье 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.

Сейчас это правило применяется к кораблям России и Украины. Но в начале августа агентство Bloomberg сообщало, что Москва всё-таки перевозит оружие через Босфор. В частности, упоминался рейс, который перевозил военную технику из сирийского порта Тартус в Новороссийск.