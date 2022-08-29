Новости
Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы - в соответствии с правами, предоставленными Конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.
Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введённую в 1983 году, пишет издание. Расчёт оплаты идёт во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк. Эта валюта больше не используется, поэтому Анкара принимает плату в турецких лирах.
Сейчас страна зарабатывает на проходе кораблей и судов через проливы 40 миллионов долларов в год. По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится до 200 миллионов долларов.
Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно статье 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.
Сейчас это правило применяется к кораблям России и Украины. Но в начале августа агентство Bloomberg сообщало, что Москва всё-таки перевозит оружие через Босфор. В частности, упоминался рейс, который перевозил военную технику из сирийского порта Тартус в Новороссийск.
Другие новости дня
Российского посла критикуют в Абхазии из-за позиции по госдаче «Пицунда»
Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» (председатель – герой Абхазии Вианор Ашба) критикует посла России в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина из-за позиции, высказанной в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».
Дипломат, в частности, заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».
Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».
В общественном союзе «Аиааира» считают, что российской дипломат занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» посла.
«Некомпетентность и недальновидность, с которой действующая власть Абхазии в унисон с вами – послом Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем пытаются обосновать необходимость передачи в собственность госдачи «Пицунда», способствует формированию антироссийских настроений и подталкивает абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией.
Это рассматривается нами как очередная угроза национальной безопасности Республики Абхазия и её граждан, в связи с чем оставляем за собой право обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как к единственному гаранту союзнических и стратегических абхазо-российских отношений с просьбой пересмотреть полномочия представлять Российскую Федерацию в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем», – сказано в заявлении.
В общественном союзе утверждают, что более 80 % граждан Абхазии являются противниками передачи в собственность 186 Га особо ценных земель, на которых расположена госдача «Пицунда».
Ранее стало известно, что группа женщин–активисток Абхазии обратилась к российскому послу с просьбой о встрече, которая, по имеющейся информации, пройдет сегодня, 29 августа.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной – дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко.
Как сообщила пресс-служба ФСБ, подозреваемый собрал взрывное устройство вместе с предполагаемой исполнительницей покушения Натальей Вовк и обеспечил её поддельными автомобильными номерами и документами. Утверждается, что в Россию он прибыл через Эстонию, а за день до убийства Дугиной покинул страну.
Российская спецслужба также утверждает, что камеры наблюдения зафиксировали, что Вовк следила за Дугиной незадолго до убийства. Цыганенко и Вовк ФСБ называет участниками украинской "диверсионно-террористической группы". Киев отрицает причастность к покушению.
- Дарья Дугина погибла в Московской области 20 августа, после того как автомобиль, в котором она ехала, взорвался. Бомба была заложена под местом водителя, утверждает следствие. Предполагалось, что её отец поедет вместе с ней, но он не сел в машину.
- Ответственность за покушение взяла на себя ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия". Её заявление распространил переехавший перед войной в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Он заявляет, что выступает представителем организованного подполья в России. Никаких доказательств существования организации, кроме слов Пономарёва, нет.
Американский психиатр изучит состояние здоровья Михаила Саакашвили
Американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит изучит состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Голдсмит должен встретиться с Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед».
Ранее адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе заявил, что Минздрав страны выдал лицензию двум специалистам. Среди них – швейцарский судмедэксперт, аккредитованный ООН.
«Сегодня мы ожидаем разрешения еще по двум экспертам», – сказал адвокат.
Хачапуридзе говорит, что международные эксперты подготовят судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизу. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказания.
Состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более трех месяцев Саакашвили остается в клинике «Вивамед». По словам сторонников, за это время политик потерял 13 кг.
Пожар на горе Шавнабада близ Тбилиси локализован
Пожар на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси локализован, продолжаются работы по устранению тлеющих очагов.
Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Пожар начался в воскресенье днем в паре километров от стратегического объекта – базы Департамента по особым поручениям МВД Грузии. Огонь быстро распространялся по склону горы и достиг трассы Тбилиси-Рустави.
Столбы дыма было видно даже из центральных районов грузинской столицы. Жители жаловались на сильный запах гари, пишет агентство «Новости-Грузия».
В зону ЧС направили турецкий специализированный самолет, который до последнего времени занимался тушением лесного пожара в Боржомском ущелье.
С наступлением темноты авиация прекратила работу, но в течение всей ночи на месте оставались пожарные-спасатели.
Накануне в Тбилиси произошло сразу несколько крупных пожаров. Ранее чрезвычайные ведомства предупреждали об угрозе пожаров из-за сильной жары и ветра. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Грузии, как минимум, до 1 сентября.
Эксперты МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую атомную станцию. Они прибудут на место "позднее на этой неделе". Об этом сообщил в твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. К записи он прикрепил фото, на котором изображён он сам и ещё 13 специалистов агентства.
На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции.
Список членов группы, с которым ознакомилось The New York Times, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из "нейтральных стран". При этом в состав миссии вошли эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета. Ни Соединённые Штаты, ни Великобритания в составе делегации не представлены.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В началае августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
- СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтёров, предпринимателей и обычных местных жителей.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
Украина обратилась в ООН из-за видео российского наемника с черепом в руках
Украина обратилась в ООН из-за появившегося в сети видео, на котором российский наёмник Игорь Мангушев произносит речь со сцены, держа в руках, как он заявил, череп убитого украинца, защищавшего завод "Азовсталь" во время оккупации Мариуполя.
Видео с выступлением Мангушева было распространено накануне. Где именно оно было снято и перед кем выступал наёмник, которого в СМИ называют прокремлёвским политтехнологом и одним из руководителей частной военной компании "Е.Н.О.Т" - неизвестно. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат.
В обращении к ООН Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является ещё одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.
В плену пророссийских сепаратистов в Донецке и России находятся больше тысячи украинских солдат, защищавших "Азовсталь", немалая часть из них служила в полку "Азов". В России подразделение признано террористической организацией и запрещено, потенциально это может означать, что российские власти могут преследовать военнослужащих полка как террористов.
Власти так называемой "Донецкой народной республики" планируют организовать над пленными азовцами публичный трибунал.
При этом 29 июля около 50 военнопленных из числа защитников "Азовстали" погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств защитников "Азовстали".
- По данным из открытых источников, члены ЧВК "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014-м году.
- В 2019-м году Следственный комитет России обвинил восьмерых наёмников из ЧВК "Е.Н.О.Т.", в числе которых были сотрудники ФСБ и ГРУ России, в создании преступного сообщества, грабежах и вымогательствах. В марте текущего года одного из руководителей преступной группы, Романа Теленкевича, приговорили к 13 годам лишения свободы.
Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян вместо запрета на поездки
Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35, максимальный срок рассмотрения заявки увеличится. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, принимающие участие в переговорах.
Неофициальная встреча министров, где должно быть принято такое решение, должна пройти 30 и 31 августа в Праге. На ней будет обсуждаться предложение стран Балтии полностью остановить выдачу шенгенских виз гражданам России. Против такой инициативы выступили представители западноевропейских стран и Еврокомиссия. Приостановка соглашения об упрощенной выдаче виз предложена Чехией как компромиссный вариант, сообщало агентство Bloomberg.
Накануне агентство сообщило, что Германия и Франция на встрече министров выступят с согласованной позицией о необходимости продолжить выдачу виз гражданам, не связанным с российским правительством. В подготовленном заявлении, как утверждается, Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами».
Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией было подписано в 2007 году. Часть этого документа для членов официальных делегаций уже была приостановлена в конце февраля.
Сразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях
Сразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях в воскресенье, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первые сообщения поступили о том, что горит лес в районе Шавнабада. Практически одновременно стало известно о том, что горит трава и кустарник за кладбищем в районе Кукиа, потом поступили сообщения о лесном пожаре на въезде в город, в районе поселка ЗАГЭС.
К шести часам вечера стало известно о еще одном пожаре, в самом городе, в районе Самгори. Запах гари, дым и пепел в воздухе - почти по всему Тбилиси. В тушении пожаров задействованы вертолеты и противопожарный самолет Турции.
Параллельно поступают сообщения о пожаре в Дзамском ущелье в регионе Шида Картли. По словам местных жителей, сгорело около семи домов. Кроме того, уничтожены сады и пастбища. По последним данным, пожар уже локализован.
Департамент по чрезвычайным ситуациям с утра опубликовал только одно сообщение - о том, что в Боржомском ущелье почти удалось погасить масштабный лесной пожар, который тушат с 19 августа.
Ранее Национальное агентство окружающей среды предупреждало о повышенной угрозе пожаров по всей Грузии из-за высокой температуры воздуха. Вместе с ветром, особенно в горных районах, это создает условия для распространения огня.
Через Тайваньский пролив после перерыва прошли корабли США
Два американских корабля прошли через Тайваньский пролив впервые после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.
Представители США заявили, что крейсеры прошли через международную зону, не входя в территориальные воды каких-либо прибрежных государств. Проход крейсеров демонстрирует приверженность США принципу открытости в Индо-Тихоокеанском регионе, уверяет Вашингтон.
Минобороны Тайваня передало, что корабли следовали на юг, и тайваньские вооруженные силы следили, чтобы их движение прошло без каких-либо происшествий.
Представители китайской армии заявили, что войска КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности и пресекут любую провокацию в любое время.
- Ранее корабли ВМС США регулярно проходили через Тайваньский пролив, вызывая недовольство КНР. Пекин утверждает, что американские военные нарушают границы Китая.
- Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но могут предоставлять острову средства для самообороны.
- Китай считает остров своей территорией и не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.
- Тайвань заявляет, что КНР никогда не управляла островом и поэтому не может иметь на него претензий.
В окрестностях Тбилиси, на горе Шавнабада, горит лес
В окрестностях Тбилиси, на горе Шавнабада, горит лесной массив. В МВД сообщили, что на месте уже работают пожарные расчеты.
Дым и запах гари уже чувствуется в части города. Специалисты советуют временно вместе с детьми выехать в другие районы Тбилиси, пока тушат пожар.
Департамент по чрезвычайным ситуациям ранее распространял предупреждение, что из-за жары по всей стране повышена угроза лесных пожаров.
В доме старой постройки в Тбилиси обвалился балкон - погибла пожилая женщина
В Чугуретском районе Тбилиси, в «итальянском дворе», минувшей ночью обвалился балкон - погибла 74-летняя женщина, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам соседей, они выбежали на шум около двух часов ночи и обнаружили упавшую женщину с множеством ранений. Она скончалась до прибытия скорой помощи.
Полиция начала расследование. Жильцы говорят, что здание ветхое и давно требовало ремонта, и мэрия давала согласие на софинансирование, но все затянулось, так как пока не все владельцы квартир дали согласие на проект.
По оценкам экспертов, несколько тысяч домов в старом городе нужно срочно укреплять или строить заново. Большинство построек в знаменитых тбилисских «итальянских дворах», которые оказались вне туристических зон и внимания инвесторов, стремительно ветшают. Как правило, здесь живут не очень обеспеченные люди, у которых нет денег на реконструкцию даже при софинансировании мэрии.
«Нацдвижение» обвинило Нацбанк Грузии в «тайных закупках иностранной валюты»
Национальный банк Грузии фактически отменил валютные аукционы и тайно скупает иностранную валюту на фоне колебаний лари, заявил один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Роман Гоциридзе.
«Этим летом мы узнавали о покупке валюты Нацбанком вне открытых аукционов не в тот же день, а постфактум, по итогам месяца через 25 дней. В июле так было приобретено более 100 миллионов долларов», - цитирует Гоциридзе агентство «Новости-Грузия».
Он утверждает, что Нацбанк отклонил его депутатский запрос по этому вопросу.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда оперативной информацией о действиях Нацбанка на валютном рынке владеет узкая группа людей, которая может манипулировать курсом лари или продавать эту информацию», - утверждает депутат.
По словам Гоциридзе, исходя из этих предположений, а также на фоне «подозрительных колебаний лари последние месяцы» он решил поддержать предложение о создание следственной комиссии в парламенте.
МВД: лесной пожар в Боржомском ущелье почти потушен
МВД Грузии сообщило, что процесс ликвидации лесного пожара в Боржомском ущелье перешел в завершающую стадию. В настоящее время остается несколько небольших очагов, которые уже локализованы.
Это один из самых крупных лесных пожаров в Грузии за последние годы. Тушение пожара осложнял сложный географический рельеф и сильный ветер, пишет агентство «Новости-Грузия».
Площадь, которая с 19 августа была охвачена огнем, оценивается в 180 гектаров. На тушение масштабного пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты Погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
МАГАТЭ собрало группу экспертов для посещения Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на следующей неделе, сообщает The New York Times.
Список членов группы, с которым ознакомилось издание, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из «нейтральных стран».
В состав миссии входят эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета.
Среди других членов миссии - представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Эти страны, в основном были в стороне от войны или поддерживали открытые каналы связи с Москвой.
Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не представлены, отмечает The New York Times.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
- СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Правительство Украины на заседании 27 августа прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с правительством России. Его заключили в январе 1993 года.
Dell Technologies полностью уходит с российского рынка
Американская IT-корпорация Dell Technologies полностью прекращает работу в России. Об этом сообщает Reuters.
Представитель компании рассказал агентству, что операции на российском рынке прекратились в середине августа. Тогда же закрылись все офисы в стране.
В конце февраля Dell прекратила продажи и обслуживание в России, Республике Беларусь, в Донецкой и Луганской областях Украины – в дополнение к уже находящемуся под эмбарго аннексированному Крыму.
Российские СМИ со ссылкой на источники в компании сообщали, что сотрудники компании – несколько сотен человек в Москве и Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат работу с другим юридическим лицом. Им также выплатят при увольнении до восьми окладов.
- Dell Technologies – ведущий производитель и поставщик компьютеров в мире. Компания занимала первое место по поставкам серверов в Россию с долей рынка более 20 процентов.
- После начала войны России с Украиной свою деятельность на российском рынке приостановили или полностью закрыли более 1200 компаний.
Мельник обвинил немецкого чиновника в игре на руку Путину
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас уходит со своего поста, отменил приглашение посетить Киев премьер-министру немецкой федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Поводом послужило недавнее интервью Кречмера немецкому телевидению, в котором он призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией и достичь мира дипломатическим путем.
В эфире немецкого государственного телеканала ZDF Кречмер заявил, что для прекращения огня в Украине необходимы переговоры, и Германия должна им способствовать. Премьер Саксонии считает, что исход войны не может быть определен на поле боя, потому что цена продолжения войны может быть слишком высокой, и что даже противоборствующие стороны могут договориться.
В ответ на это Мельник в своем твиттере обвинил главу правительства Саксонии в том, что его «абсурдная риторика» играет на руку президенту России Владимиру Путину и подпитывает российскую агрессию. «Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вас не желают видеть. Точка», - цитирует слова Мельника Deutsche Welle.
- Андрей Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ с начала 2015 года. Он не раз привлекал к себе внимание резкими высказываниями в отношении германских властей. С начала военного вторжения России в Украину Мельник постоянно призывал Берлин поставлять Киеву тяжелое вооружение.
- Дипломат выдвигал прямые обвинения, упрекая Германию в нежелании помогать Киеву, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди. За некоторые высказывания посла приходилось извиняться и ему самому, и правительству Украины.
- 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника с должности посла. Сейчас Мельник передает дела своему преемнику, и окончательно покинет пост в октябре.
В Запорожской области погиб начальник пророссийской полиции
В Михайловке Запорожской области Украины найден мертвым руководитель подконтрольной России полиции Андрей Рыжков. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
Михайловка находится под контролем российских войск. Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте новой администрации. Следствию предстоит установить, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.
Рыжков служил в украинских пограничных частях. После ухода в отставку он основал общественную организацию «Пограничники Михайловщины». По информации украинских СМИ, он сам обратился к подконтрольной России администрации и предложил себя в качестве начальника полиции».
- Ранее неоднократно сообщалось о смертях сотрудников пророссийских администраций на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава пророссийской администрации Михайловки Иван Сушко. 26 августа в Бердянске был взорван автомобиль заместителя начальника городского ГАИ Александра Колесникова. Он скончался в больнице от полученных травм.
Казахстан на год приостановит экспорт оружия
Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции. Решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности.
С чем именно связана приостановка продаж оружия за границу не сообщается. С предложением приостановить экспорт выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития, уточняет Радио Азаттык.
После распада СССР Казахстан унаследовал несколько десятков предприятий оборонной промышленности, которые в основном специализировались на производстве вооружения для ВМС, вооружения для танков, стрелкового оружия, ракетных систем, компонентов систем ПВО.
В марте местные СМИ писали, что в стране, в частности, выпускаются реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы с дальностью стрельбы 300 километров, использующие при стрельбе ракеты израильского производства.
Кроме того, на днях журналисты сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение восстановить городские бомбоубежища в Алматы. По словам главы администрации города, необходимость реконструкции укрытий возникла не только из-за геополитической ситуации в регионе, но и потому, что город находится в сейсмической зоне.
Сообщения о приостановке экспорта оружия и ревизии бомбоубежищ поступили на фоне продолжающегося военного вторжения России на территорию Украины. Казахстан, один из союзников России, официально не осудил и не поддержал действия Москвы и придерживается нейтралитета.
Вместе с тем летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Токаев в присутствии президента России сказал, что Казахстан, вероятнее всего, не поддержит независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Токаев назвал их квазигосударствами.
Кадыровские подразделения в Украине не подчиняются уставу армии России – участник вторжения
На кадыровские подразделения в Украине не действуют уставы российской армии. Об этом заявил десантник Павел Филатьев, который сам участвовал в начавшемся 24 февраля вторжении, а затем осудил военную агрессию и написал об этом книгу «ZOV».
В интервью изданию Republic уехавший из России Филатьев рассказал, в том числе о своей службе в Чечне и об опыте взаимодействия с кадыровскими подразделениями в Украине. В частности, по словам российского десантника, за первые два месяца вторжения он ни разу не видел бойцов из Чечни на передовой, пишет Кавказ.Реалии.
«Кадыровцы – подразделения Росгвардии, а Росгвардия является второй линией (при наступлении – прим.). В Украину первыми зашли подразделения ВДВ. И получается, все сделали подразделения ВДВ, понеся огромные потери», – рассказал Филатьев.
При этом он заявил о хорошей подготовке кадыровских подразделений – они «очень хорошо обучены, хорошо откормлены, хорошо занимаются», рассказал десантник. В то же время он указал, что бойцы из Чечни живут «по своим законам».
«На них не действуют уставы российской армии... И ни один российский генерал туда не приедет и рот свой не откроет», – заявил Филатьев, отметив, что из-за такого отношения к кадыровцам подрывается авторитет командования среди других военных.
Десантник также прокомментировал многочисленные видео, которые бойцы подразделений из Чечни публикуют в социальных сетях.
«Когда они показывают какие-то кадры своих боев – я на это смотрю и понимаю, что это не выглядит как перестрелка. Это не боевые действия, это какая-то пародия на них», – заявил Филатьев.
- Служба безопасности Украины начала расследование в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса страны: ведение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России. Кадыров преступления против Украины отрицать не стал.
- 17 августа главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что значительную часть формируемых в Чечне четырех новых батальонов составляют похищенные силовиками молодые люди. По данным Киева, в основном это жители чеченских сел – им угрожают уголовным преследованием по сфабрикованным делам или пытками. Украинская разведка оценивает это как признак нехватки в России желающих воевать. Москва и Грозный эти утверждения не комментируют.
- В середине августа украинская сторона также заявила о переброске войсковых подразделений, сформированных в Чечне, в Херсонскую область, где они якобы будут использоваться для борьбы с дезертирством российских солдат.
- Кадыров с первых дней вторжения России в Украину пиарится на теме войны. Он выложил уже сотни видео с бойцами из Чечни, неоднократно грозил взятием Киева (в том числе вопреки заявлениям Минобороны РФ) и более 30 раз заявлял об «освобождении» Мариуполя, выступал с резкими заявлениями в адрес президента Украины и допускал применение ядерного оружия.
В Грузии сегодня празднуют день Успения Богородицы - Мариамоба
В Грузии сегодня отмечают «Мариамоба» - православный праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Мариамоба – государственный праздник и официальный выходной.
В этот день праздничные службы проходят во всех действующих храмах Грузинской православной церкви. Празднование Успения начинается накануне с всенощного бдения.
Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати великих церковных праздников в православии. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.
В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие одновременно печальное - потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостное - потому что это день Ее соединения с Сыном.
Дева Мария или по-грузински Мариам - особо почитается в Грузии, так как, по библейскому преданию, именно Грузия стала одним из уделов, предназначенных Богородице для распространения христианства.
В мае 2019 года в Грузии появился государственный праздник в честь того, что Грузия является «Уделом Богородицы».
Мариам – одно из самых распространенных имен в Грузии. По данным Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии, в стране проживает более 100 тысяч женщин по имени Мариам. Мариам – еврейское имя, которое означает неустрашимая, бесстрашная, непокорная. С арабского это имя переводится как «служащая Богу».
Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом»
Болгария не станет вести переговоры с российским «Газпромом» о новых контрактах. Об этом заявил вице-премьер правительства страны по экономической политике Христо Алексиев. По его словам, такие решения не должны приниматься временным правительством, которое сейчас руководит страной. Решение о возобновлении контактов с «Газпромом», считает Алексиев, будет принимать уже новое постоянное правительство, когда оно будет избрано.
Пока же в Болгарии объявят международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.
В апреле Болгария отказалась переходить на расчеты в рублях за российский газ, после чего «Газпром» приостановил поставки. Страна планирует найти альтернативных поставщиков. В начале августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что Болгария готова возобновить переговоры о поставках с «Газпромом» только «в крайнем случае».
- 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству президента Кирила Петкова. Сейчас страной руководит техническое правительство, дата новых выборов пока не объявлена.
- Болгария в числе первых европейских стран отказалась оплачивать действующие контракты с Россией в рублях, как того требует Москва.
Сербия и Косово достигли соглашения об отмене документов на въезд друг к другу
Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения об отмене въездных и выездных документов для поездок друг к другу. Сделка означает, что сербские власти через 11 лет прекратят выдачу таких документов гражданам Косова, чьи удостоверения личности до этого Белград не признавал, - сообщает Косовская служба Радио Свобода.
Введение зеркального требования для сербов, в том числе живущих в Косове, привело к обострению ситуации в регионе и столкновениям между косовскими сербами и полицией. В июле конфликт усилился, когда власти Косова решили не признавать сербские автомобильные номера, введя зеркальную меру против аналогичных действий Белграда. Этот вопрос по-прежнему остается неурегулированным, отмечает Сербская служба РС.
О сделке 27 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своем видеообращении он заявил, что достигнутое соглашение отвечает интересам жителей Сербии и Косова. Поблагодарив за поддержку США, он отметил, что работа над обеспечением свободы передвижения еще не окончена.
- Сербия не признает независимости Косова и считает републику своим регионом. В соглашении между Белградом и Приштиной, по настоянию сербской стороны, указывается, что признание документов не означает признания независимости ни в каком виде.
Кремль анонсировал выплаты украинцам перед референдумами на востоке страны
Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с Украины, прибывшим на территорию России. Выплаты сравнимы с соцпакетом российских граждан и начнутся незадолго до возможных референдумов в контролируемых российской армией и пророссийскими сепаратистами регионах на востоке Украины.
Выплаты касаются только граждан Украины и не признанных никем, кроме Москвы, сепаратистских республик Донбасса, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года и не получивших в стране официального статуса беженца. Ветеранам Второй мировой войны обещаны 5 тысяч рублей в месяц, пенсионные выплаты, ежемесячное пособие для инвалидов и для родителей-одиночек составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при беременности – 10 тысяч, а при рождении ребенка – 20 тысяч рублей. Кроме того, будут выплачиваться ежемесячные пособия на детей.
Незадолго до этого, 24 августа, Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников на занятых территориях Украины и на контролируемых сепаратистами территориях.
Обещанные выплаты сравнимы по размерам или идентичны тем, которые получают российские граждане. Указ и поручение Путина опубликованы незадолго до указывавшихся ранее сроков проведения референдумов о присоединении к России территорий востока Украины.
Голосования анонсировались назначенными российскими войсками администрациями в Запорожской и Херсонской областях Украины и властями сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Ранее ряд журналистских расследований сообщал, что голосования могут быть проведены уже в сентябре.
Украинская разведка в конце августа сообщила, что российские чиновники завершили подготовку к проведению голосований. Однако в отчете вашингтонского Института изучения войны за 26 августа отмечается, что маловероятно, что референдумы пройдут 11 сентября, как предполагалось ранее. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.
- По подсчетам Би-би-си, на поддержку беженцев с февраля российское правительство потратило 10,7 млрд рублей из федерального бюджета. При этом многие беженцы и волонтерские организации сообщают о плохих условиях содержания, плохом питании и недостаточной поддержке.
- По оценке ООН, Россия приняла 2,3 миллиона беженцев с Украины. Неназванный источник ТАСС в силовых структурах в начале августа называл еще большие цифры - более трех миллионов человек. Украинские власти и власти США заявляют, что население с занятых территорий депортируется в Россию насильно. Независимых подтверждений этому не приводилось.
Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России
Германия и Франция выступят против отмены шенгенских виз для граждан России на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза. В подготовленном к мероприятию документе Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами». С текстом ознакомилось агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, Германия и Франция, ведущие экономики Евросоюза, считают, что шенгенские визы нужно выдавать гражданам России, не связанным с правительством страны. В частности, студентам, ученым, людям искусства и специалистам. Речь идет в том числе и о туристических визах, следует из материала.
Прекратить выдачу виз, как минимум туристических, Евросоюз призвали граничащие с Россией страны Балтии, к инициативе присоединилась Чехия, за ограничение туристических поездок выступила также Финляндия. Ранее сообщалось, что против такой инициативы высказываются крупнейшие экономики ЕС. 23 августа против выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза запланирована на следующую неделю, он должен пройти в Чехии. Министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что предложит компромиссный вариант - об отмене упрощенного визового режима между шенгенскими странами и Россией.
Это, в частности, будет означать увеличение максимального времени рассмотрения заявки и увеличение стоимости визы с 35 евро до 80.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.