Twitter введет ограничения для государственных СМИ Беларуси

В социальных сетях и мессенджерах жители Ростова, Краснодара и Волгограда выкладывают фото пустых полок супермаркетов – покупатели раскупают сахар, соль, подсолнечное масло, гречку и другие продукты длительных сроков хранения.

В Ростовской области, по данным местных СМИ, сразу в нескольких торговых сетях ограничена продажа в одни руки сахара - не более десяти килограммов.

"Россияне пережили не первый кризис и, видимо, воспоминания минувших лет дают о себе знать. Слабое знание экономики не дает понять, что таким ажиотажем они, наоборот, вызывают негативные последствия. Это массовый психоз, который скоро должен закончится. Сейчас власти должны разъяснять это населению, но информационная политика внутри страны провисает", - рассказала Кавказ.Реалии председатель ростовской общественной организации "Союз общественных инициатив" Татьяна Крашенникова.

Собеседница отметила, что в Ростовской области выращивают достаточно свеклы, есть свои сахарные заводы, поэтому переживать о дефиците сахара ростовчанам точно не стоит.

Согласно официальным данным Росстата, на 4 марта по сравнению с концом прошлого года больше всего в Краснодарском крае подорожали больше всех подорожала капуста (на 15%), морковь (9%), гречка (6%) и сахар (5%). В соседней Адыгее максимальный рост цен отмечен на капусту (24%), морковь (13%), сливочное масло, лук и хлеб (по 8%), а также сахар (почти 5%).

Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов в беседе с Кавказ.Реалии подчеркнул, что "у нас очень часто бывает так – в тревожной ситуации люди спешат закупаться гречкой и туалетной бумагой. Так было и два года назад в начале коронавируса. Нужно создать со стороны государства и ритейла все условия, чтобы люди видели – полки стабильно наполняются и никакого дефицита нет".

Он признался, что лично не видел пустых полок в супермаркетах, при этом упомянул о проблемах с бытовой техникой и электроникой, которую из-за скачка курса доллара и неопределенности ситуации магазины уже не продают по старым ценам.

Как сообщает из Краснодара корреспондент Кавказ.Реалии, в магазине "Метро" ввели ограничение на продажу в одни руки продукции покидающей российский рынок компании "Кока-кола". Пустые полки с сахаром вечером можно увидеть в некоторых супермаркетах, но, как правило, утром товар выкладывают вновь.