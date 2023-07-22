Тысячи израильтян идут в Иерусалим маршем протеста против судебной реформы

Около десяти тысяч израильтян присоединились к маршу протеста против судебной реформы. Демонстранты уже третий день идут из Тель-Авива в Иерусалим по жаре.

Колонна с национальными флагами, стартовавшая из прибрежного Тель-Авива в четверг, в пятницу растянулась на четыре километра вдоль основного израильского шоссе, пишет Associated Press. Температура воздуха по пути составляла порядка 35°C. Расстояние между городами превышает 60 километров.

Протестующие дважды останавливались на ночлег и планируют дойти до Иерусалима вечером в субботу, 22 июля. Они намерены установить палатки у здания Кнессета – израильского парламента – как минимум до голосования в нем по судебной реформе. Ожидается, что оно состоится в начале следующей недели, пишет The Times of Israel.

Массовые протесты продолжаются в Израиле в ответ на планы властей реорганизовать судебную систему страны. Только в июле в Израиле прошли многотысячные демонстрации и забастовки, а более тысячи резервистов объявили о приостановке своей службы в армии.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и его союзники – ультранационалистические и ультраортодоксальные партии – утверждают, что реформа необходима для ограничения «чрезмерных» полномочий судей.

Противники реформы считают, что она приведет к снижению судебного контроля за решениями правительства, а суды фактически потеряют независимость.