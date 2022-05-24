У бывшего президента Молдовы Игоря Додона проходит обыск

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента Игоря Додона, по подозрению в коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Об этом РИА Новости сообщила представитель прокуратуры Марианна Керпек.

18 мая генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством. По данным TV-8, Додон при этом говорил что "постоянно пишет записки Путину".

После появления этого видео началось расследование, но Антикоррупционная прокуратура изначально не выявила преступления, и суд отказался возбуждать дело. На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда. Додон отрицает все обвинения.