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У птиц выявили новую болезнь – пластикоз
У птиц впервые диагностировали фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика. Учёные назвали новую болезнь пластикозом.
Авторы исследования изучали буревестников с небольшого австралийского острова и выяснили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше рубцов было на её желудке. Пластикоз выявили даже у птенцов – исследователи считают, что загрязнённой пищей их кормили родители.
Птицы проглатывают кусочки пластика с пищей – это приводит к воспалению тканей пищеварительного тракта, последующему их рубцеванию и обезображиванию, что влияет на пищеварение, рост и выживание животных.
При этом натуральные материалы, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте птиц (например, пемза), фиброз не вызывали, из чего учёные сделали вывод, что рубцы появляются именно из-за пластика.
Исследователи считают, что пластикоз может быть обнаружен и у других видов птиц в других частях планеты. Они утверждают, что воздействие пластика на организмы неизбежно, поскольку пластиковое загрязнение мира растёт и его последствия только начали изучать.
- Около 80 стран мира ввели ограничения на использование одноразового пластика.
- Тем не менее, ежегодно человечество производит около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, из них, по разным оценкам, 9–14 миллионов тонн попадает в океан. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
Другие новости дня
В Карабахе опровергают, что в обстрелянном автомобиле перевозили оружие и боеприпасы
Власти Нагорного Карабаха опровергают информацию Министерства обороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях, сообщает Радио Азатутюн.
«Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской [карабахской – ред.] стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов», - заявил госминистр Гурген Нерсисян, назвав заявление Минобороны Азербайджана «откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество».
«Относительно обстоятельств инцидента компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео и фото, которые будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел в кратчайшие сроки», - добавил госминистр.
Ранее власти в Степанакерте сообщали, что 5 марта около 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию непризнанного Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трое сотрудников полиции были убиты, а один был доставлен в больницу с тяжелым ранением и находится под наблюдением врачей.
Баку, со своей стороны, утверждает, что армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить автомобили, в результате чего началась перестрелка. В Баку также сообщают о потерях с азербайджанской стороны.
Госминистр Нерсисян также подчеркнул, что в последние дни вооруженные силы Азербайджана вели активную деятельность на разных направлениях линии соприкосновения, целились в камеры, установленные для обеспечения безопасности армянских населенных пунктов, нанося им ущерб или уничтожая их.
«ЧВК Вагнера» открыла новые пункты по вербовке на базе спортивных клубов
«ЧВК Вагнера», основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях.
ISW пишет, что новые вербовочные центры «ЧВК Вагнера» базируются в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и здании Федерации бокса России в Тюмени.
По информации самой «ЧВК Вагнера», вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве, обратила внимание «Медуза». 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Санк-Петербурге в недавно открывшемся «ЧВК Вагнер Центре» заработал молодежный патриотический клуб «Вагнеренок». Его фициально заявленная задача - «привить молодому поколению любовь к своей Отчизне».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в странах Ближнего Востока и Африки. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- В прошлом месяце создатель и спонсор «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, не указав причины, что компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова рассказывала, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных на войну, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют Министерство обороны России.
Саакашвили в беседе с Bild: Иванишвили сдает Грузию Путину
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий на родине шестилетний тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий, дал интервью немецкому изданию Bild. Он заявил, среди прочего, что «абсолютно уверен» в решающей роли президента России Владимира Путина в его уголовном преследовании.
По словам Саакашвили, он убежден, что его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. «Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили) два миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании», - отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России.
«Иванишвили сдает Грузию Путину и не хочет, чтобы я вернулся в Украину на помощь Зеленскому», - говорит экс-президент. Нынешнего украинского президента Саакашвили назвал «современным Черчиллем».
Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было.
Говоря в интервью о состоянии своего здоровья, Михаил Саакашвили отметил, что после ареста 1 октября 2021 года похудел со 120 до 67 килограммов. Кроме того, политик утверждает, что при его насильственном переводе в Глданскую тюрьму он получил повреждение мозга.
- Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы, приговорен тбилисским городским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Рулоффс. Саакашвили никогда не признавал себя виновным ни по данному, ни по четырем другим уголовным делам, возбужденным против него с 2015 года.
- С мая прошлого года экс-президент проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в тбилисской частной клинике «Вивамеди», где для него выделена двухкомнатная палата с круглосуточной охраной.
Китай вновь планирует увеличение оборонного бюджета
Власти Китая объявили о намерении вновь увеличить оборонные расходы страны, указав на внешние растущие угрозы безопасности. Согласно проекту бюджета, рост военных расходов в этом году планируется на уровне 7,2%. Одновременно отмечается, что китайское руководство рассчитывает на экономической рост примерно в 5% - один из самых низких за десятилетия.
Документ был представлен в воскресенье на отрывшейся в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Обращаясь к почти трем тысячам делегатов, покидающий пост премьер-министра Ли Кэцян заявил о необходимости расширить вооруженные силы, чтобы повысить их боеготовность и нарастить военный потенциал. Ли говорил о «внешних попытках сдержать Китай», которые, по его словам, усиливаются.
В последние годы, оборонный бюджет КНР неоднократно рос быстрее, чем общие расходы. В прошлом году увеличение было схожим с нынешним - 7,1%.
В ходе нынешней сессии китайского парламента депутатам предстоит утвердить новый состав правительства. 67-летнего Ли Кэцяна, как ожидается, сменит на посту премьера бывший партийный лидер Шанхая Ли Цян. Также ожидается переизбрание генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок в качестве председателя КНР.
Bloomberg: Россия может закупать микрочипы в обход санкций
Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, посредниками в торговых сделках выступают третьи страны, не присоединившиеся к санкциям - такие, как Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
Собеседник Bloomberg указал, что объемы российского импорта уже практически вернулись к довоенным, несмотря на наложенные Евросоюзом и странами G7 санкции. Возрос импорт в Россию из азиатских стран, включая Китай.
Данные Международного агентства мониторинга торговых данных, базирующегося в Женеве, показывают, что один лишь Казахстан в 2022 году продал в Россию микрочипы и полупроводники на сумму около 3,7 миллиона долларов. В 2021 году такие продажи из Казахстана составляли лишь 12 тысяч долларов.
Прямые поставки электронных компонентов в Россию из стран Евросоюза, США, Великобритания и Японии в довоенные годы составляли примерно 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году они упали до 60 миллионов долларов. Однако одновременно резко возросли российские закупки электроники у Казахстана, Турции, Сербии и ОАЭ. При этом сами эти страны почти не производят электронику. В 2022 году они столь же резко нарастили объем закупок у стран, которые наложили на Россию санкции.
- Ранее фонд «Свободная Россия» проанализировал данные российской таможни и сообщил, что в 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос в семь раз и составил почти 283 миллионов долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз - до 24,3 миллиона долларов.
- На прошлой неделе США, Евросоюз и Великобритания призвали ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно – электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Берлин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку - ITB Berlin 2023. В этом году Грузия представлена на выставке в качестве принимающей страны.
6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны ITB Berlin, выступит на церемонии открытия.
Туристическая выставка - ITB Berlin 2023 пройдет 7-9 марта.
В результате обстрела полицейской машины в Карабахе погибли три человека – власти региона
«В результате диверсионного проникновения азербайджанских вооруженных сил погибли три сотрудника полиции», - сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
В сообщении приводятся имена погибших: подполковник Армен Бабаян, майор Давид Даниелян и лейтенант Арарат Гаспарян. Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре, пишет Радио Азатутюн.
По данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурный автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».
Накануне командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, сообщало о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.
По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, с применением стрелкового оружия нарушали режим прекращения огня.
С армянской стороны потерь нет.
«О фактах нарушения режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отметили военные власти Нагорного Карабаха.
Парламентская оппозиция разрабатывает план действий в связи с законом об иноагентах
Парламентская оппозиция собирается обсудить план действий в связи с законопроектом о т.н. иностранном влиянии, сообщает SOVA.
Напомним, что часть оппозиции и неправительственный сектор выступают против данного законопроекта, называя его российским. Как утверждают критики власти, в случае принятия проект закона создаст угрозу европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии.
6 марта должно пройти заседание парламентского комитета по юридическим вопросам, повесткой дня которого предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и законопроекта «О регистрации иностранных агентов».
Комитет по юридическим вопросам является ведущим комитетом по обеим законодательным инициативам.
Комитеты парламента по внешним отношениям и по обороне и безопасности рассмотрели в обязательном порядке и поддержали оба законопроекта. Обсуждение законопроектов о т.н. агентах проходило на фоне протеста как в парламенте, так и за его пределами.
Зеленская: Украина расследует 171 случай изнасилований мирных жителей
Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на международном форуме United for Justice («Объединение за правосудие») во Львове. Она говорила о случаях изнасилований мирных жителей Украины, предположительно, совершенных российскими военнослужащими. Зеленская заявила, что на данный момент Генеральная прокуратура Украины расследует 171 такой случай.
По словам Елены Зеленской, жертвами сексуального насилия в ходе войны становятся не только женщины, но и мужчины и дети обоего пола. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик. Она привела свидетельства об изнасилованиях пожилых людей, а также целых семей.
Зеленская подчеркнула, что описанные случаи - лишь те, о которых стало известно прокуратуре. На деле их может быть заметно больше. Многие жертвы стыдятся говорить о том, что с ними произошло. У других может не быть возможности связаться с правоохранительными органами. «Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем», - сказала Зеленская.
Она сделала акцент на необходимости расследования всех случаев насилия и оказания всем жертвам психологической помощи.
- Случаи сексуального насилия над мирными жителями, также как убийства и пытки гражданских лиц во время войны в Украине, расследуются не только офисом Генерального прокурора страны. Свидетельства собирают также Международный уголовный суд и ведомство Верховного комиссара ООН по правам человека.
- Согласно данным ООН, за первые десять месяцев после начала российского вторжения в Украину были убиты более шести с половиной тысяч мирных жителей. По данным правозащитных организаций, российскими войсками могло быть совершено более пятидесяти тысяч военных преступлений.
- Россия отрицает причастность своих военнослужащих к военным преступлениям.
Колумбия вывезет 70 «кокаиновых бегемотов» наркодельца Пабло Эскобара
Власти Колумбии отправят в Индию и Мексику 70 гиппопотамов. Это потомки животных, обитавших в частном зоопарке наркодельца Пабло Эскобара. После смерти Эскобара гиппопотамы были выпущены на волю и расплодились настолько, что уже представляют угрозу экосистеме.
В усадьбе главы Медельинского картеля Эскобара был зверинец, в котором жили экзотические животные. Помимо зебр, бизонов, страусов и других животных, там были четыре бегемота: самец и три самки. Эскобар погиб в ходе полицейской операции по его задержанию в 1993 году. Большинство животных из его усадьбы были переданы в зоопарки, но гиппопотамов выпустили в живую природу, поскольку их было слишком трудно транспортировать.
Гиппопотамы прижились в колумбийских реках. Сейчас их популяция составляет около 150 особей и продолжает расти. Зоологи беспокоятся, что несвойственный для Колумбии вид может представлять угрозу для сложившейся экосистемы и для местных жителей.
По словам губернатора колумбийской провинции Антиохия Анибала Гавирии, 60 гиппопотамов будут переданы в заповедники Индии, и еще 10 - в Мексику. Губернатор уточнил, что ни Индия, ни Мексика не являются для бегемотов странами происхождения, но в тамошних заповедниках смогут эффективно контролировать их численность, что не удалось в Колумбии. Возврат бегемотов в Африку, где они являются эндемичным видом, не разрешен, - подчеркнул Гавирия.
Ранее колумбийские экологи поднимали вопрос о повышении численности «кокаиновых бегемотов» - так они называют потомство гиппопотамов из зверинца Эскобара, - в окрестностях его бывшего ранчо. Местные жители сообщали о столкновениях с агрессивными животными. В 2020 году гиппопотам нанес одному из жителей тяжелые травмы. Биологи призывали отстреливать животных, но власти предпочли более мягкие варианты, учитывая, что на своей родине - в Африке - гиппопотамы находятся под угрозой вымирания.
В Эстонии завершается неделя голосования на выборах в парламент
В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. На 101 место в однопалатном законодательном собрании претендуют 968 кандидатов.
Из зарегистрированных партий своих кандидатов выставили девять политических объединений. В числе баллотирующихся в Рийгикогу есть и десять независимых кандидатов. В течение всей минувшей недели избиратели могли сделать выбор, воспользовавшись интернет-голосованием.
По опросам общественного мнения, правоцентристская Партия реформ действующего премьера Каи Каллас выйдет на первое место, но вероятно должна будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти. Партия реформ высказывается за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, пишет «Немецкая волна».
Укрепить позиции могут крайне правые, выступающие против дальнейшей военной помощи Украине.
Балтийское государство, входящее в Евросоюз и НАТО, оказалось среди тех, кто в прошлом году возглавил усилия по оказанию помощи украинской армии после начала широкомасштабного российского военного вторжения.
Президент Грузии посетит США с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 5 марта, отправляется в США, где в Нью-Йорке примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
В ходе визита запланированы выступление президента Грузии на форуме и ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, президентами стран-участниц форума, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.
Комиссия по положению женщин занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.
Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 13
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 13. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Психологи оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
Спасатели демонтируют разрушенные конструкции дома. Коммунальные службы вывезли более 850 тонн строительных обломков.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Одобрено всемирное соглашение о защите Мирового океана
Почти 200 стран-членов ООН одобрили вечером в субботу соглашение о защите Мирового океана. Согласно договору, к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.
Предметом соглашения является так называемое открытое море - международные океанские воды вне государственных границ. Документ готовился почти два десятилетия. Страны долго не могли прийти к общему мнению, в основном из-за разногласий относительно квот на рыболовство. Теперь текст соглашения больше не будет пересматриваться, странам-участницам осталось лишь формально ратифицировать его.
Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. Сейчас охраняются всего 1,2 процента океана. По соглашению под охрану должна попасть треть всех нейтральных вод. Рыболовство, судоходство и глубоководное бурение в охраняемых зонах будут возможны только после комплексной экологической оценки.
Мировой океан - уникальная экосистема, источник пропитания для миллиардов людей. Он играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая более 90% избыточного тепла на планете. Сейчас многие морские виды находятся под угрозой вымирания из-за чрезмерного вылова, глобального потепления, которое приводит к закислению вод, и замусоривания океана.
Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 11
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 11. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Спасатели продолжают поиск пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома.
Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
- Российские войска обстреляли Запорожье в ночь на 2 марта, в результате ракета попала пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Против сотрудников «Мемориала» возбуждено дело о реабилитации нацизма
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Поводом послужили подозрения, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны», заявил собеседник агентства. Уточняется, что дело возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников» общества.
Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет лишения свободы.
В январе стало известно, что СК начал проверку в отношении председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. В декабре прошлого года Рачинский получил «Нобелевскую премию мира», которой наградили «Мемориал» вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.
- В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».
В Тбилиси возле церкви был ранен священнослужитель
В Тбилиси, в 4-м микрорайоне Нуцубидзе, возле церкви был ранен священнослужитель. 63-летнего мужчины с четырьмя ранениями доставили в больницу, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Святой отец пришел к обедне. Он должен был провести обедню утром. Как только он вышел из машины, случилось это происшествие, он получил четыре ранения в спину. Ему 63 года. Человек он неконфликтный, милый и теплый, у него не было для этого предпосылок», - рассказал телекомпания «Имеди» другой священнослужитель.
Расследование по делу ведется по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По имеющейся информации, предполагаемый преступник уже задержан.
Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом глава компании Армин Паппергер рассказал газете Rheinische Post.
По словам бизнесмена, строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. Как утверждает Паппергер, завод сможет производить до 400 танков типа «Пантера KF51» в год.
Бизнесмен назвал переговоры с Украиной «многообещающими» и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшие два месяца.
«Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков «Леопард 2», имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало», – считает Паппергер. Он полагает, что война в Украине будет продолжаться, «вероятно, еще годы».
«Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», – заявил Паппергер.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новость о переговорах по поводу строительства завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима».
«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», – написал Медведев в своем телеграм-канале.
- В конце января стало известно, что Польша поставит Украине 14 немецких танков «Леопард 2» и собственные модернизированные танки. Речь идет о 60 машинах, 30 из которых – основной боевой польский танк PT-91.
- Германия также одобрила поставку Украине 178 танков типа «Леопард 1». Первые два десятка боевых машин должны быть готовы к отправке к лету. Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года.
- США объявили о готовности передать Украине 31 танк «Абрамс».
Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном Рамзана Кадырова
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Старший сын Рамзана Кадырова, как сообщается, отчитался перед президентом о проводимой в республике молодежной политике – на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи Ахмад Кадыров был назначен в 16-летнем возрасте.
Путин, по словам главы Чечни, также рассказал молодому чиновнику о его дедушке – Ахмате Кадырове – первом руководителе пророссийской республики, убитом в мае 2004 года в результате взрыва в Грозном. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле «неофициальной» и «душевной».
По словам главы Чечни Путин также поздравил Ахмада Кадырова со предстоящей свадьбой.
Сайт Кавказ.Реалии неоднократно сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети и другие родственники Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные посты в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова.
На этой неделе благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта – в день бракосочетания старшего сына главы Чечни.
Имя супруги несовершеннолетнего Ахмада Кадырова не разглашается. Пользователи соцсетей сообщили, что из-за свадьбы в Грозном перекрыли улицы. Людям запретили делать фотографии и видео происходящего.
Оппозиция обвинила «Мечту» в отказе регистрировать законопроект о защите от российского влияния
Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявили, что Бюро парламента не зарегистрировало их законопроект, внесенный в парламент 2 марта, сообщает SOVA. Он должен стать альтернативой т.н. «российского закона» об иноагентах, предложенного антизападным движением «Сила народа» и лоббируемого правящей партией. «За Грузию» предлагает принять другой закон – «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации».
«Этот альтернативный закон предусматривает уголовное преследование всех тех, кто представляет власть страны-оккупанта и кто в интересах России пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, либо открыто или тайно вмешиваться во внутреннюю политику страны. Это единственный обоснованный законодательный ответ на агентурный законопроект, преследующий российские цели. С его помощью власти готовят законодательную диверсию для европейского будущего страны. Создается впечатление, что «Грузинская мечта» готова нарушить Конституцию и уйти от рассмотрения зарегистрированного нами альтернативного проекта с грубыми процессуальными нарушениями», - сказал член партии «За Грузию Бека Лилуашвили.
Депутаты обращаются к спикеру парламента Шалве Папуашвили и председателю комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили с призывом не нарушать Конституцию и в понедельник, 6 марта, обсудить зарегистрированный ими законопроект. По словам оппозиционеров, если Папуашвили и Оханашвили не вынесут документ на рассмотрение, то они обратятся в Конституционный суд Грузии.
Дэвид Крамер призвал ввести санкции в отношении авторов грузинского закона об иноагентах
Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что принятие закона об иноагентах может навредить стремлению Грузии стать членом Евросоюза. При этом, по его словам, власти в Тбилиси знают, что это вызовет негативную реакцию в Европе и США, пишет SOVA.
«Сейчас я уже не уверен, действительно ли правительство Грузии хочет идти в западном направлении. Если все же хочет, то это неправильный шаг. Так что, думаю, целей принятия этого законопроекта несколько, но ни одна из них не является положительной», - сказал Крамер.
По словам политика, важно ввести персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за смену курса Грузии.
«Я давно говорю, что индивидуальные санкции, под которыми подразумеваются отказы в выдаче виз и замораживание счетов, – это способ дать понять этим лицам, что такие действия недопустимы. Это направлено не против страны или грузинского народа, это адресные санкции против конкретных лиц, против тех, кто несет ответственность за нынешнюю траекторию Грузии», - добавил он.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Минобороны России сообщило о визите Шойгу в зону боевых действий
Минобороны России заявило, что Сергей Шойгу посетил войска в зоне боевых действий. По данным ведомства, министр проинспектировал группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
В министерстве уточнили, что Шойгу посетил «передовой пункт управления одного из объединений» и заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и других командиров, а также вручил награды военнослужащим.
На видео в телеграм-канаде Минобороны Шойгу показан на борт самолета, в населенном пункте на фоне разрушенных зданий и на совещании с военными. Где и когда снят ролик – не уточняется.
Предыдущий раз, по сообщениям министерства, Шойгу посещал группировку войск «Восток» в январе.
В декабре сообщалось, что глава Минобороны посетил российских военных на оккупированных территориях Украины и облетел на вертолете передовые позиции. Где именно побывал Шойгу тогда не уточнялось, но активисты проанализировали опубликованные видео и пришли к выводу, что министр находился примерно в 80 километрах от фронта.
FT: Украина знала о рейде Русского добровольческого корпуса
Украинские власти знали о том, что так называемый Русский добровольческий корпус перейдет границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил глава формирования россиянин Денис Капустин, известный под псевдонимом Денис Никитин. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.
По словам Никитина, в нападении участвовали около 45 человек. Среди них были некие члены партизанской сети, которая якобы действует на территории России.
Никитин подтвердил, что в одном из сел произошла перестрелка. При этом он сказал, что не знал о жертвах среди мирных жителей. По данным российских властей погибли два человека, ранение получил ребенок.
По словам Никитина, Русский добровольческий корпус смог показать, что его участники могут прорваться через приграничные районы, которые должны тщательно охраняться. «Главное было напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти», - цитирует Никитина Financial Times.
Атака вооруженного отряда, по словам Никитина, также выявила очень плохое состояние обороны России в Брянской области, хотя в регионе действуют усиленные меры безопасности.
Financial Times отмечает, что Никитин согласился дать интервью, но многие детали операции, в том числе сообщения о поддержке Киева, остаются неясными и проверить их в условиях войны крайне затруднительно.
Один из экспертов Financial Times назвал атаку Русского добровольческого корпуса «классической партизанской атакой в классическом месте» – во времена Второй мировой войны в регионе действовали партизанские отряды, обнаружить которые в брянских лесах было очень сложно.
- Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Участники формирования говорят, что они борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными гражданами.
- Денис Никитин родился в России, подростком жил с родителями в Германии. В 2017 году он переехал в Киев и там организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов.
- Никитину из-за его ультраправой деятельности в 2019 году запретили на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, но он остается активным в Германии, Франции, Болгарии и других странах, даже не посещая их. Об этом Financial Times сообщили расследователи Bellingcat.
- Российские власти 2 марта сообщили о проникновении в приграничной с Украиной Брянской области украинской диверсионной группы. Из региона поступали противоречивые сообщения. В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане. На кадрах люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они бойцы Русского добровольческого корпуса.
- Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя корпус, – назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
- Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах классической провокацией. При этом он упомянул действующее в России партизанское движение, которое, по его словам, становится все сильнее и агрессивнее.
- В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется.
Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром - заявили в Европарламенте
Депутаты Европарламента заявили, что их поражают высказывания председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Представитель Европейской народной партии Мириам Лексманн (Словакия) написала в Twitter: «Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда. Хотя этот талант может помочь олигарху остаться довольным, для Грузии он губителен».
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Аустревичюс назвал последние размышления Кобахидзе «больной логикой». «Что-то серьезно не так с грузинской политикой», - написал Аустревичюс.
А румынский евродепутат Влад Георг считает, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны. «Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией», - заявил депутат.
Европейские парламентарии таким образом прокомментировали последнее заявление председателя правящей партии Грузии о так называемом «соглашении Шарля Мишеля».
- Речь идет о документе, который «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали в 2021 году при участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Межпартийное соглашение было призвано положить конец политическому кризису в Грузии, который возник после того, как оппозиция заявила о фальсификации выборов и объявила бойкот новоизбранному парламенту. Документ, в частности, предусматривал проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Правящая партия вышла из документа через несколько месяцев после его подписания.
Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди» заявил, что соглашение от 19 апреля имело конкретную цель. «Если бы эта цель была достигнута, могу с полной уверенностью сказать, что российские танки стояли бы в Тбилиси», - сказал Кобахидзе.
По его словам, в соглашение был заложен сценарий эскалации, который бы закончился «приходом российских танков». «Соответственно, сегодня у нас в Тбилиси нет российских танков, но есть двузначный экономический рост», - сказал Кобахидзе.
Генерал Милли прибыл в Израиль, чтобы обсудить противодействие Ирану
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу прибыл в Израиль. Он обсудил с израильскими союзниками вопросы противодействия Ирану в получении им ядерного оружия, сообщает Reuters.
Неожиданный визит Милли проходит в преддверии посещения Израиля министром обороны США Ллойдом Остином. Министр посетит также Египет и Иорданию, влияющих на израильско-палестинские отношения.
«Голос Америки» отмечает позицию Израиля, высказанную израильским министром обороны Йоавом Галлантом при встрече с Милли: «Необходимо постоянное сотрудничество для предотвращения получения Ираном ядерного оружия».
Марк Милли провел переговоры с начальником израильского Генерального штаба генерал-лейтенантом Герци Халеви. Американский генерал не делал в Израиле публичных заявлений. Его пресс-секретарь сообщил, что Милли обсудил с Халеви вопросы региональной безопасности и «координацию действий по защите от угроз, исходящих от Ирана».
Западные державы считают, что Иран добился успехов в разработке технологий, которые потенциально позволят ему создать бомбу. Тегеран отрицает наличие такого плана.
Поездка Милли на Ближний Восток проходит в то время, когда продолжаются акты насилия на Западном берегу. Опасения эскалации в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах побудили США, Иорданию и Египет призвать обе стороны к спокойствию, информирует «Голос Америки».
С начала 2023 года не менее 62 палестинцев - боевики и мирные жители - были убиты. Такие данные приводит министерство здравоохранения Палестины. По официальным израильским данным, за тот же период в результате нападений палестинцев погибли 13 израильтян и украинский турист.
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