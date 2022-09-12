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Убийство российского замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ
Убийство заместителя главы российской администрации Новой Каховки Виталия Гуры 6 августа и заместителя начальника полиции Сергея Томко 7 июля оказалось инсценировкой ФСБ. Об этом чиновники сами сообщили в интервью Первому каналу.
Гура и Томко появились в эфире 12 сентября. В сюжете рассказывалось о спецоперации ФСБ о предотвращении покушений на российских чиновников в Украине. По словам Гуры, сотрудники российских спецслужб сообщили ему о планирующемся на него покушении украинской стороной в начале августа. Томко россияне предоставили аудиозапись на которой, как утверждается, сотрудник СБУ Илья Бондарчук обсуждал с агентом покушение на него.
Как утверждается в материале, тот же сотрудник СБУ организовал взрыв гранаты в кафе в городе, где собирались российские чиновники. Его согласился совершить местный житель за 150 долларов США, однако он работал под контролем ФСБ. Взрыв состоялся, никто не пострадал, говорится в сюжете.
С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- Об убийстве Гуры сообщалось 06 августа. Утверждалось, что в него несколько раз выстрелили рядом с его домом. Об успешном покушении на Томко передавалось 8 июля.
- 12 сентября ФСБ отчиталась о предотвращении терактов и диверсий против сотрудников администрации России в аннексированном Крыму и назначенных Россией чиновников в Херсонской области. Сообщается о задержаниях, сколько именно человек задержано — не уточняется.
Другие новости дня
Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Украину Адама Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по его поручению чеченские подразделения снова прибыли воевать в Украину.
Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов в сопровождении чеченских военных заявляет, что республиканские подразделения «в количестве 10 тысяч человек» будут действовать в «Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике».
«Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас, после чего мы будем наступать по всей линии фронта», – заявил Делимханов на видео, пообещав «освободить Украину».
По утверждению Кадырова, чеченские подразделения вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.
Ранее он заявил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки» и пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».
Как пишет русская служба Би-би-си, новость о возвращении чеченцев в Украину появилась на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые смогли ощутимо продвинуться на Харьковском направлении.
- Адам Делимханов – четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших подручных. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осуждённого в России за терроризм.
- Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов.
- В 2009 году он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Его брат, Герой России Руслан Ямадаев, считался соперником Кадырова и был убит в Москве.
- В 2013 году Делимханов подрался в здании Госдумы с депутатом Алексеем Журавлёвым. Сообщалось, что в драке у Делимханова выпал из пиджака позолоченный пистолет, хотя оружие запрещено проносить в здание Госдумы.
- В феврале 2022 года Делимханов пообещал «отрезать головы» семье правозащитника Абубакара Янгулбаева, он же заявил, что объявил кровную месть семье Янгулбаева. В том же месяце правоохранительные органы Турции обвинили его в причастности к попытке организации убийств живущих в стране чеченских оппозиционеров.
- Делимханов появлялся на многочисленных видеозаписях чеченских военных и росгвардейцев, сделанных в Украине, в том числе посвящённых захвату российской армией Мариуполя.
- На одной из записей первый министр государственной безопасности донецких сепаратистов, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский извинился перед Делимхановым и Кадыровым за критику военных из Чечни, которых он до этого обвинил в слабой подготовке.
- В день, объявленный Путиным днём взятия Мариуполя – 21 апреля, Делимханов на фоне горящего здания объявил, что приказ Кадырова и Путина о «зачистке» города выполнен.
В Швеции на выборах лидируют правые партии
В Швеции пока не определён победитель прошедших в воскресенье парламентских выборов. Разрыв между левоцентристской коалицией во главе с действующим премьер-министром Магдаленой Андерссон и правыми партиями очень небольшой. По данным подсчёта голосов по состоянию на утро понедельника 4 правые и правоцентристские партии получают 175 мест в Риксдаге, а левые и левоцентристы - 174 места. Окончательный результат станет известен в среду или четверг – когда посчитают бюллетени избирателей, живущих за границей. Пока разница между потенциальными парламентскими блоками едва превышает 50 тысяч голосов.
На первом месте по числу поданных голосов - социал-демократы, ведущая партия правящей коалиции. Социал-демократы в Швеции занимают первое место на всех выборах, начиная с 1917 года. На втором месте впервые в истории - крайне правая партия "Шведские демократы", набравшая более 20 процентов. Именно этот результат наблюдатели называют главной сенсацией выборов - хотя и ожидаемой.
В случае, если группа правых партий сохранит большинство, "Шведские демократы" вряд ли войдут в правительство, но, как ожидается, будут его поддерживать. Премьер-министром тогда станет Ульф Кристерссон, лидер Умеренной коалиционной партии.
"Шведские демократы", которых многие другие политические силы, особенно с левой стороны спектра, считают экстремистской ультранационалистической партией, в последние годы неуклонно набирают популярность. Риторика и программа партии, основой идеологии которой ранее была борьба с иммиграцией, в последние годы смягчились, они всё больше позиционируют себя как консерваторы, а не как правые радикалы. Ограничение миграции, в особенности предоставления убежища, при этом остаётся одним из главных приоритетов. Также "Шведские демократы" выступают за более жёсткую систему интеграции иностранцев. Их популярности способствовал также рост преступности в Швеции, - по данным полицейских отчётов и расследований, имеет иностранные корни.
"Шведские демократы" в нынешнем году, как и большинство политических сил страны, поддержали её вступление в НАТО.
Подробнее о "Шведских демократах" и возможных переменах в политике Швеции можно прочитать в материале "Настоящего времени".
Выступающий за Сербию борец Зураб Датунашвили стал двукратным чемпионом мира
Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили второй раз подряд стал чемпионом мира. Выступающий за Сербию спортсмен в финале чемпионата в Белграде в категории до 87 кг победил Турпала Бисултанова (Дания), пишет агентство «Новости-Грузия».
Зураб Датунашвили является трехкратным чемпионом Европы. Он выигрывал соревнования в 2017 и 2018 годах, представляя сборную Грузии. В апреле 2021 года Датунашвили стал победителем чемпионата Европы в Варшаве, уже выступая от имени Сербии.
Датунашвили в 2020 году сменил гражданство после конфликта с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе. В январе 2019 года Гегешидзе во время спора со спортсменом ударил его по голове грифом от штанги. Кроме того, Датунашвили заявлял, что Гегешидзе превратил федерацию «в гнездо коррупции и кумовства». Не добившись отставки президента федерации, Датунашвили заявил, что не будет выступать за сборную Грузии.
Свою первую победу на чемпионате мира – это произошло на турнире в Норвегии в 2021 году, Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».
В августе 2021 года Зураб Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
В Абхазию доставили тело погибшего в Украине добровольца Артура Киркинадзе
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия доставили в Сухуми из Донецка тело погибшего на войне добровольца Артура Киркинадзе.
Он воевал на российской стороне в составе одного из добровольческих подразделений. Киркинадзе погиб 8 сентября.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, в Донецке прошла церемония прощания и состоялось отпевание погибшего добровольца. У него осталось трое детей.
31 марта в Украине погиб двоюродный брат Артура – Ахра Киркинадзе. Он воевал в батальоне «Пятнашка», который возглавляет Ахра Авидзба.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Зеленский вновь отверг возможность переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Кремль публично идею о переговорах так же не выдвигал.
По его словам, Украина не будет вести переговоры до тех пор пока продолжается война. "Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно, по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть", — сказал Зеленский. У российской стороны нет никакого желания быть конструктивными, считает президент Украины, а разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы, он не намерен.
Зеленский заявил, что договор с Москвой может быть заключен после освобождения всех оккупированных Россией украинских территорий.
"Всё равно у России есть с нами граница, всё равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придётся жить с ними рядом как с соседями", — сказал он.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова , в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договорённостям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля.
"Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен",- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.
- Интервью Зеленского CNN было опубликовано на фоне успехов украинских военных в Харьковской области. За несколько дней в сентябре им удалось освободить значительную часть территории, которую российские военные удерживали много месяцев и использовали для наступления в Донецкой области. Минобороны России объясняет отступление "передислокацией" войск.
- При этом под контролем России остаются значительные территории, в том числе занятые после 24 февраля части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
- Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, в последнее время часто выступающий с воинственными заявлениями, написал в телеграме: "Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России". Официально российские власти требования "тотальной капитуляции" к Украине не выдвигали.
Источники NYT: США помогали Украине в подготовке контрнаступления
США помогали Киеву при подготовке контрнаступления, предоставляя Киеву разведывательные данные, а также "постоянно" обсуждали способы остановить продвижение России на востоке Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские военные, источники газеты уточнить отказались. По данным The New York Times, Соединенные Штаты с самого начала войны предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.
По информации издания, последнее контрнаступление Украины — стандартный прием дезориентации, который используют американские войска в специальных операциях. Украинская армия обучается способам ведения "нерегулярной войны" у США с 2014 года, пишет газета.
Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление может быть начальным этапом кампании Вооружённых сил Украины, которая может значительно отодвинуть российскую линию фронта.
Однако некоторые чиновники сдержанны в оценках и не исключают, что контрнаступление будет остановлено, так как украинская армия сталкивается с нехваткой вооружения, в частности, артиллерийских снарядов.
- Украинское наступление началось 6 сентября. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более 3 тысяч квадратных километров территории. За минувшие сутки, по сообщению украинского Генштаба, ВСУ вытеснили российские войска ещё из более 20 населенных пунктов.
- В Минобороны России, комментируя отступление российских войск, заявили, что провели "операцию по свертыванию и переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".
В Грузии могут учредить День бабушки
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии сегодня обсудит инициативу об учреждении Дня бабушки.
Автор инициативы – гражданин Грузии Михаил Сахвадзе. Он считает, что специальный день, посвященный бабушкам, должен отмечаться 17 сентября – в день рождения актрисы Сесилии Такаишвили.
Ранее рассмотреть законодательное предложение комитету по здравоохранению поручило бюро парламента Грузии.
В Грузии 3 марта отмечается День матери, а 8 марта – Международный день женщин.
Зеленский - россиянам: холод и голод не так страшны, как ваше «братство»
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обстрелов гражданской инфраструктуры ряда областей Украины, в результате которых в воскресенье вечером были обесточены несколько регионов.
"Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас... Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство"", - написал Зеленский в телеграме.
По мнению главы Украины, "даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов".
В воскресенье российские войска нанесли ракетные удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Украинские власти сообщили о таких взрывах в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. Десятки городов и сёл были обесточены. Украина считает это местью за успешное контрнаступление своих войск.
В Харьковской области в результате ракетного удара остановилось местное метро. Пасаажиры выбирались из тоннелей пешком по рельсам.
В Сумской области взрывы привели к перебоям с поставками воды, так как были отключены насосы.
О проблемах с электричеством сообщали также в российском городе Белгород. По словам местных властей, город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная".
В Министерстве обороны России пока не комментировали ракетные удары, которые были нанесены в воскресенье.
- 6 сентября в Харьковской области началось наступление украинской армии. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более трёх тысяч квадратных километров ранее оккупированной территории.
- Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
В России завершились трёхдневные выборы. Побеждает «Единая Россия»
В России в воскресенье, 11 сентября, завершилось трёхдневное голосование на выборах разных уровней. По предварительным данным Центризбиркома, на выборах губернаторов и в региональные парламенты лидируют представители "Единой России".
Губернаторов выбирали в 14 регионах. Только в двух из них побеждают самовыдвиженцы – Михаил Евраев в Ярославской области и Юрий Зайцев в Марий Эл. Остальные кандидаты на пост руководителей региона – от "Единой России".
В шести российских регионах прошли выборы в законодательные собрания. Во всех к ночи воскресенья лидировали кандидаты от "Единой России".
В Москве явка на муниципальных выборах за два часа до закрытия участков составила почти 33 процента (электронное и очное голосование). Дистанционно проголосовали более 1,7 млн человек, на участках избирателям выдали 645 436 бюллетеней. Явка по электронному голосованию составила 41 процент.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования отменили на 20 избирательных участках в восьми субъектах. По её словам, это произошло из-за обнаружения недействительных бюллетеней.
В ЦИК вскоре после закрытия избирательных участков сообщили, что не зафиксировали каких-либо серьёзных нарушений при голосовании. При этом МВД заявило, что полиция возбудила восемь уголовных дел, связанных с выборами, и выявила 156 административных правонарушений. Подробности МВД не раскрыло. В ведомстве отметили, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зарегистрировано не было.
Движение за права избирателей "Голос" сообщило о фактах ограничения прав наблюдателей и давлении на них, а также о давлении на кандидатов. За третий день голосования 11 сентября правозащитники получили 186 обращений на горячую линию, 298 сообщений — на "Карту нарушений" и по другим электронным каналам связи. Больше всего сообщений поступило из Москвы – 107.
По данным "ОВД-Инфо", за три дня голосования в связи с выборами по всей России задержали 19 человек. Девять из них — кандидаты, пятеро — наблюдатели.
Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.
В Госдуме заявили, что увидели попытки вмешательства в выборы в России со стороны стран Запада. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарёв отметил, что деятельность по продвижению "выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины". Доказательств Пискарёв не привёл.
Ранее по итогам избирательной кампании в "Голосе" констатировали, что предвыборая агитация и реальная конкуренция на выборах практически отсутствовала.
Исключением можно считать Москву, где в ряде районов в муниципальные депутаты выдвинулись противники войны с Украиной и критики Кремля. Некоторые из них были сняты с выборов. Проект команды Алексея Навального "Умное голосование" в этом году давал рекомендации по голосованию только в Москве и - вопреки практике прежних лет - ввёл дополнительные критерии поддержки кандидатов, в том числе, их отказ от поддержки войны.
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СМИ сообщили о задержании экс-главы СБУ Харьковской области
Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержан по подозрению в госизмене и уходе с места службы. Об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Украины со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По информации СМИ, задержали Дудина в одной из областей на западе Украины. Получить комментарий от Государственного бюро расследований и экс-руководителя спецслужбы журналистам не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда Зеленский сказал, что бывший глава СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».
В июле Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. По словам украинского лидера, в стране расследуются несколько сотен дел о госизмене, а более 60 работников правоохранительных остались на оккупированной территории и действуют против интересов Киева. Ответственность за это лежит на руководителях ведомств, считает Зеленский.
- Роман Дудин возглавлял Управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.
- В феврале 2022 года, перед вторжением России на территорию Украины, Дудин уверял, что область надежно защищена, а СБУ внимательно следит за ситуацией на границе.
- После ухода с должности Дудин публиковал видео и сообщения с критикой подконтрольных Киеву властей и военных, отмечает Общественная телерадиокомпания Украины.
Жители Украины сообщают о проблемах с электричеством
В Харьковской области местные жители сообщают о прекращении подачи электроэнергии. Власти объяснили причину ударом российских сил. О нем рассказали и в Дергачевском горсовете, где полностью обесточена территория этого населенного пункта в связи с ударом по объектам критической инфраструктуры.
«Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области», - написал в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал жителей к спокойствию.
О падении напряжения в электросети по всей Сумской области рассказал и глава Областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. Эти проблемы привели к перебоям с поставками воды, так как отключены насосы.
О проблемах с электричеством сообщали в российском Белгороде. По словам местных властей, город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции «Южная». Впоследствии электроснабжение восстановили.
Макрон и Путин обсудили по телефону Запорожскую АЭС
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье сообщили Кремль и Елисейский дворец.
Макрон во время разговора сказал Путину, что основной причиной рисков на АЭС стало присутствие там российских вооруженных сил. Президент Франции призвал российского президента к отводу вооруженных сил со станции и немедленному прекращению боевых действий на территории Украины.
В заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран выразили готовность к «неполитизированному взаимодействию» по вопросу Запорожской АЭС участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Днем ранее Макрон обсуждал обстановку вокруг Запорожской АЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Европейские СМИ обращают внимание, что переговоры Макрона с президентами двух стран прошли на фоне сообщений о контрнаступлении украинских войск и выводе российской армии на северо-востоке Украины.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции.
Сегодня утром стало известно об отключении последнего из шести реакторов станции. Работа АЭС полностью остановлена. Об этом сообщил украинский «Энергоатом».
Представители назначенных Москвой властей говорят, что электричество в Энергодар и ближайшие населенные пункты поступает через территорию России.
«Медуза»: референдумы о присоединении к РФ отложили на неопределенный срок
Российские власти отложили на неопределенный срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России подконтрольных российским военным территорий Украины. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Официально даты референдумов назначены не были, хотя подготовка к ним велась. Еще несколько дней назад глава исполкома «Единой России» Андрей Турчак предлагал провести голосование 4 ноября - в этот день в России отмечается День народного единства. Однако несколько дней назад украинские военные начали успешное наступление в Харьковской области. По словам источников «Медузы», именно это наступление стало единственной причиной отказа от референдумов.
Голосование предполагалось провести в Луганской и Донецкой областях (Россия считает эти территории независимыми государствами - «ЛНР» и «ДНР»), а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Только территория Луганской области при этом сейчас остается полностью под контролем России, в других областях речь идет о части территории (из Харьковской области российские войска в результате украинского наступления выведены почти полностью).
Источники «Медузы» подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были поспешно отозваны в Россию: «Поступил приказ ехать домой». В Херсонской области российские политтехнологи пока остаются. Представитель местной оккупационной администрации Кирилл Стремоусов при этом еще несколько дней назад говорил, что референдум пройдет позже, чем планировалось, из-за украинского наступления - оно идет и в этой области, хотя на данный момент не столь успешно, как в Харьковской.
По информации «Медузы», в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле, однако ход военных действий заставил перенести предполагаемое голосование сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Утверждается, что официально о дате 4 ноября должны были объявить на следующей неделе, однако теперь «эти планы поставлены на стоп». В Кремле тему референдумов и публикацию «Медузы» пока не комментировали.
Украина и страны Запада ранее заявляли, что в любом случае не признают итоги референдумов и возможную аннексию территорий. Среди целей так называемой специальной военной операции отторжение от Украины территорий также не называлось, однако в Кремле не раз говорили, что судьбу украинских территорий, оккупированных Россией, должны «решать жители».
Российские войска покидают север Харьковской области
Российские войска покидают приграничные районы Харьковской области, об этом в воскресенье сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на военных и местных жителей.
Войска оставили город Волчанск, опубликовано видео, на котором российский флаг, ранее, как утверждается, висевший на здание местной администрации, помещён в урну.
Опубликовано также фото с украинским флагом в приграничном посёлке Казачья Лопань.
На карте, показанной во время воскресного брифинга Минобороны России, видно, что приграничные районы уже показаны как подконтрольные Украине. Официально об их оставлении не объявлялось.
Эти районы оставлены почти без боя - после наступления украинских войск к юго-востоку от Харькова, в результате которых российские войска были выбиты из Балаклеи, Изюма и Купянска.
Фронт теперь проходит по российско-украинской границе и по реке Оскол. Небольшой участок территории Харьковской области к востоку от этой реки остаётся под российским контролем. От Харькова фронт отодвинут.
Украинское наступление началось 6 сентября. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более 3 тысячи квадратных километров территории. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о 2-х тысячах.
Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма «передислокацией».
Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки границу в сторону России перешли тысячи человек. По его словам, более тысячи разместили в центрах временного размещения. Ранее сообщалось о больших очередях на границе.
Гроб с телом Елизаветы II перевозят из Балморала в Эдинбург
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II утром в воскресенье покинул шотландский замок Балморал, где она умерла 8 сентября. Траурный кортеж из нескольких черных автомобилей отправился в Эдинбург. Путь в 280 километров он преодолеет за шесть часов.
В городах и селах по пути следования кортежа люди выходят к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь.
Дубовый гроб Елизаветы II покрыт шотландским королевским штандартом. Он будет установлен во дворце Холируд в Эдинбурге. В воскресенье его перенесут в собор святого Эгидия, где состоится заупокойное богослужение с участием членов королевской семьи. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой в соборе. Затем гроб перевезут в Лондон. Похороны после 4-хдневного прощания пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Новый король - старший сын королевы Карл III - накануне был провозглашён в Лондоне монархом Советом по престолонаследию. В воскресенье подобная церемония повторилась в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, бывших британских доминионах. Главой этих государств, как и еще 10 стран Содружества, остается британский монарх. Австралийский премьер Энтони Албаниз, сторонник республики, заявил, что сейчас не время думать об организации референдума о смене формы правления.
Елизавета II царствовала 70 лет и оставила глубокий след в истории Британии и всего мира. На ее похороны, как ожидается, приедут лидеры многих стран мира.
Кадыров раскритиковал российское командование и пообещал вернуть оставленные города
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение с комментариями по поводу отступления российской армии в Харьковской области, пишет Кавказ.Реалии.
Политик отметил, что оставление российскими войсками Изюма, Купянска и Балаклеи «абсолютно ничего не значит» и пообещал, что эти города будут возвращены.
«Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще десять тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы и вы увидите конкретные результаты», - сказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки», но «сделает соответствующие выводы». При этом он пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».
«Ситуация очень интересная. Даже, я сказал бы, прямо офигенная ситуация, - добавил Кадыров. - То, что отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс».
- На этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклею, 10 сентября - Купянск. По ряду сообщений, украинские войска также близки к освобождению Изюма и Лимана.
- 10 сентября Минобороны РФ впервые прокомментировало отступление в Харьковской области. Ведомство назвало его «операцией по свертыванию и организованной переброске войск» для «наращивания усилий на Донецком направлении».
На встречу «Грузинской мечты» пришли депутаты, «покинувшие» партию и критикующие США
На встрече парламентского большинства и правительственной команды в Качрети (Кахетия) присутствовали четыре депутата, формально покинувшие правящую партию. Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили официально ушли из «Грузинской мечты», чтобы «восполнить дефицит информации». Они время от времени выступают с заявлениями, в которых критикую США и Запад.
В беседе с изданием IPN Гурам Мачарашвили заявил, что они участвовали во встрече в качестве членов парламентского большинства, а не партии власти.
«Это не было партийное заседание. Собрание парламентского большинства означает собрание парламентского большинства, а не партии или фракции. Мы вышли из партии и фракции, но сразу сказали, что у нас нет разногласий по ключевым вопросам. Есть лишь вопросы, по которым у нас разные позиции. Согласно регламенту, под парламентским большинством понимается парламентское большинство по списку депутатов, а не большинство членов партии. Есть вопросы, по которым мы принимаем участие в определенных дискуссиях, но не в партийной деятельности. В парламентском большинстве могут быть представители нескольких партий, как в данном случае», - сказал Мачарашвили.
Зеленский и Резников: Украина не остановится до полной деоккупации
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников заявляют, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой до полного освобождения территории страны в международно признанных границах - включая аннексированный Крым. С такими заявлениями они выступили на международном форуме Yalta European Strategy, который прошел в Киеве. Как отмечает «Украинская правда», место и время проведения форума держалось в секрете.
Как заявил Зеленский, путь к возвращению территорий «с каждым днем становится все яснее. Мы видим контуры восстановления территориальной целостности нашего государства». По словам президента, Украина «не может позволить себе остановиться». Зеленский отметил, что некоторые политики и даже лидеры стран Запада «толкают Украину в чьи-то объятия», но она не пойдет на компромисс. По мнению Зеленского, важным этапом войны с Россией станут ближайшие 3 месяца, которые, по его оценке, будут важнее для страны, чем предыдущие 30 лет ее независимости.
«Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев якобы привез послание президента Джо Байдена о необходимости для Украины начать переговоры с Россией. Официальные лица США и Украины не подтверждали это. Во время форума YES, однако, ряд украинских руководителей прямо отвергли такие переговоры. Как заявил министр обороны Алексей Резников, за время войны украинские руководители «научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры».
По словам Резникова, в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договоренностям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля. «Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен»,- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.
Высказывания украинских лидеров сделаны на фоне крупномасштабного наступления украинских войск в Харьковской области, в ходе которого за несколько дней были освобождены большие территории с рядом городов.
При этом под контролем России остаются значительные территории, в том числе занятые после 24 февраля части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
Украинские военные вошли в Изюм. Россия бросила технику
Украинские военные, которые развивают наступление в Харьковской области, вошли в город Изюм. В воскресенье появились фото- и видеоподтверждения их присутствия в городе, с марта находившегося под контролем российских войск. Одно из видео геолоцировало Радио Свобода.
Кадры сняты на улице Чумацкой, недалеко от Свято-Вознесенского кафедрального собора, в северной части города. На видео попали несколько брошенных российскими войсками самоходных артиллерийских установок САУ 2С19 «Мста-С».
Об отходе российских войск из Изюма сообщалось еще накануне, тогда же появились первые фото с украинскими военными с окраин города. Вечером в субботу Минобороны России заявило о «передислокации Балаклейско-Изюмской группировки» войск из Харьковской области в Донецкую.
Официально о взятии города еще не объявлено. Утром в воскресенье Генштаб Украины сообщил об освобождении города Купянск – к северу от Изюма.
Российские войска, как сообщается, пытаются закрепиться на рубеже реки Оскол. Линия фронта с начала украинского наступления 6 сентября, таким образом, сместилась к востоку на десятки километров.
Все реакторы Запорожской АЭС остановлены
В ночь на 11 сентября последний работавший - 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщил украинский концерн «Энергоатом».
Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области, на территории, контролируемой российскими войсками. Сообщение об остановке энергоблока подтвердили в оккупационной администрации.
По данным «Энергоатома», последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Как утверждает ведомство, из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Российская сторона обвиняет в обстрелах как линий электропередачи, так и самой АЭС украинских военных.
Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.
Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории; в отчете не говорится, какая из сторон конфликта вела обстрел.
В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».
Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС и США, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД.
Президент Грузии поздравила Карла III c восшествием на престол
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Карла III с восхождением на престол.
«Пусть его правление принесет новый уровень благосостояния народу», - написала Зурабишвили в Twitter.
По традиции английского престолонаследия, Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери - королевы Елизаветы II. Карл III был официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей утром в пятницу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Также отдельно монарх принес клятву, в которой обязался охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета.
Все принесенные клятвы закреплены в документе, который в конце короткой церемонии был подписан самим монархом и главными свидетелями - принцем Уэльским Уильямом и королевой-консортом Камиллой.
Вручены премии Венецианского кинофестиваля
Вручены награды Венецианского кинофестиваля - одного из самых престижных кинофестивалей в мире. Лауреатом «Золотого льва» стала картина «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера Лоры Пойтрас. Фильм рассказывает об известном фотографе и социальной активистке Нэн Голдин, чьи работы в 1980-х годах стали прорывом в искусстве фотографии. Это первый случай, когда «Золотого льва» получает документальный, а не художественный фильм.
Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине «Тар» Тодда Филда.
Специальный приз жюри присужден иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм «Нет медведей» о цензуре в Иране. Сам Джафар Панахи находится в иранской тюрьме за свои, как считают местные власти, антиправительственные взгляды.
Российские кинематографисты не принимали участия в Венецианском кинофестивале этого года: 2 марта дирекция фестиваля сообщила, что представителям России будет запрещено участие в нем из-за агрессивного вторжения России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.
- Венецианский кинофестиваль - старейший кинофестиваль мира, его история насчитывает 90 лет. Его премия «Золотой лев» вместе с премией Американской киноакадемии «Оскар» и наградами Каннского и Берлинского фестивалей входит в список наиболее важных кинопремий мира.
- Интерес к документальному жанру ощутимо растет с начала XXI века. В 2015 году Нобелевская премия по литературе впервые была присуждена автору книг в документальном жанре - белорусской журналистке и писательнице Светлане Алексиевич.
Зеленский: Украина освободила уже 2000 квадратных километров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в субботу, что с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.
По словам Зеленского, продолжается наступление на разных участках фронта, а российская армия "демонстрирует то, что умеет лучше всего - показывает спину". Президент Украины отметил, что бегство - "не самый худший вариант" для российских военных. При этом он сказал, что украинские военные гарантируют хорошее обращение тем, кто решит сдаться в плен, опасаясь возвращаться в Россию.
Зеленский выступил на фоне сообщений о крупных успехах украинских сил в Харьковской области. Президент Украины подтвердил сообщения о взятии города Балаклея. Фотографиями и видео подтверждено также освобождение украинскими военными большей части города Купянск к северо-востоку от Балаклеи. С обеих сторон конфликта сообщалось также о выводе российских войск из Изюма и Волчанска, однако по состоянию на вечер субботы данных об их переходе под контроль Украины ещё нет. Сообщается также о наступлении украинских военных на Лиман в Донецкой области и Лисичанск в Луганской.
Речь идёт о крупнейшем наступлении украинских войск с начала войны. В начале апреля российские военные оставили на севере Украины даже большие территории, чем сейчас, однако тогда они были отведены организованно, сейчас же Украина нанесла оказавшийся внезапным наступательный удар. Минобороны России в субботу заявило, что войска из Балаклеи и Изюма были переброшены на другой участок фронта в рамках "передислокации".
Пророссийские телеграм-каналы сообщают об автомобильных пробках на границе всё ещё подконтрольной России части Харьковской области и России. Ранее глава оккупационной администрации Харьковской области призвал граждан эвакуироваться. Пророссийские блогеры опасаются, что сотрудничавшие с Россией чиновники и учителя могут стать объектом преследования украинских властей.
Государственное бюро расследований Украины в субботу сообщило, что в Купянске был задержан бывший начальник подконтрольной России полиции Балаклеи. Речь идёт о бывшем полицейском, который пошёл на сотрудничество с российскими властями.
- До начала украинского наступления под контролем России было около 125 тысяч квадратных километров международно признанной украинской территории (с учётом аннексированного Крыма).
Грузинский TBC Bank закрывает счета главы пророссийского общественного центра
Глава пророссийского грузино-российского общественного центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявляет, что против него «ввел санкции» грузинский коммерческий TBC Bank.
Как сообщил Лорткипанидзе сегодня на своей личной странице в Facebook, банк закрыл его счета.
Он также распространяет письмо, полученное из банка, где написано, что у Лорткипанидзе есть неделя, чтобы перевести деньги со своих счетов в другие банки. В письме в качестве причины закрытия счетов названа внутренняя политика банка, пишет агентство «Новости-Грузия».
В самом TBC банке ситуацию с закрытием счетов подтвердили. Там заявили, что строго соблюдают международные санкции и в соответствии с этим инициировали закрытие счета юридического лица/организации, учредителем которой является юридическое лицо, находящееся под санкциями.
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