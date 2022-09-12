Убийство российского замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ

В России в воскресенье, 11 сентября, завершилось трёхдневное голосование на выборах разных уровней. По предварительным данным Центризбиркома, на выборах губернаторов и в региональные парламенты лидируют представители "Единой России".

Губернаторов выбирали в 14 регионах. Только в двух из них побеждают самовыдвиженцы – Михаил Евраев в Ярославской области и Юрий Зайцев в Марий Эл. Остальные кандидаты на пост руководителей региона – от "Единой России".

В шести российских регионах прошли выборы в законодательные собрания. Во всех к ночи воскресенья лидировали кандидаты от "Единой России".

В Москве явка на муниципальных выборах за два часа до закрытия участков составила почти 33 процента (электронное и очное голосование). Дистанционно проголосовали более 1,7 млн человек, на участках избирателям выдали 645 436 бюллетеней. Явка по электронному голосованию составила 41 процент.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования отменили на 20 избирательных участках в восьми субъектах. По её словам, это произошло из-за обнаружения недействительных бюллетеней.

В ЦИК вскоре после закрытия избирательных участков сообщили, что не зафиксировали каких-либо серьёзных нарушений при голосовании. При этом МВД заявило, что полиция возбудила восемь уголовных дел, связанных с выборами, и выявила 156 административных правонарушений. Подробности МВД не раскрыло. В ведомстве отметили, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зарегистрировано не было.

Движение за права избирателей "Голос" сообщило о фактах ограничения прав наблюдателей и давлении на них, а также о давлении на кандидатов. За третий день голосования 11 сентября правозащитники получили 186 обращений на горячую линию, 298 сообщений — на "Карту нарушений" и по другим электронным каналам связи. Больше всего сообщений поступило из Москвы – 107.

По данным "ОВД-Инфо", за три дня голосования в связи с выборами по всей России задержали 19 человек. Девять из них — кандидаты, пятеро — наблюдатели.

Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

В Госдуме заявили, что увидели попытки вмешательства в выборы в России со стороны стран Запада. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарёв отметил, что деятельность по продвижению "выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины". Доказательств Пискарёв не привёл.

Ранее по итогам избирательной кампании в "Голосе" констатировали, что предвыборая агитация и реальная конкуренция на выборах практически отсутствовала.

Исключением можно считать Москву, где в ряде районов в муниципальные депутаты выдвинулись противники войны с Украиной и критики Кремля. Некоторые из них были сняты с выборов. Проект команды Алексея Навального "Умное голосование" в этом году давал рекомендации по голосованию только в Москве и - вопреки практике прежних лет - ввёл дополнительные критерии поддержки кандидатов, в том числе, их отказ от поддержки войны.

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