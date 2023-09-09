Участникам саммита G20 удалось согласовать итоговую декларацию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас в рамках ротации председательствует в G20, сообщил что участникам «двадцатки» удалось согласовать декларацию проходящего в эти выходные саммита группы в Дели. Моди также объявил о принятии документа, главные разногласия по которому связывали с российским вторжением в Украину.

Моди называл согласование документа «результатом напряженной работы». Reuters приводит некоторые выдержки из совместного коммюнике, содержание которого планируется обнародовать позднее.

В том, что касается Украины, в тексте говорится, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципам Хартии ООН. Также отмечается, что необходимо воздерживаться от угроз и следовать принципу территориальной целостности и политической независимости любого из государств. Отдельно подчеркивается недопустимость применения или угроз применения ядерного оружия. В документе отмечается, что «по украинскому кризису были разные точки зрения и оценки ситуации».

France-Presse в связи с согласованием текста декларации пишет, что в последние годы странам-членам G20 все труднее находить консенсус, поскольку позиции ключевых участников объединения крайне разнятся по таким вопросам как война России против Украины, а также по мерам в рамках борьбы с изменением климата.

Ранее в ходе первого дня работы саммита «Группы двадцати» в Дели сообщалось о принятии в объединение Африканского союза. Теперь в G20 двадцать один участник, включая Евросоюз, который был единственным полноправным членом-блоком.