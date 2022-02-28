Участники переговоров по Украине договорились о втором раунде

ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты референдума по изменению Конституции: за внесение изменений и дополнений в Основной закон страны проголосовали 65,16% от общего числа участников, против – 10,07%, сообщил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. Участие в референдуме, по данным ЦИК, приняли 78,63% граждан от общего количества участников.

Это уже четвертый референдум, инициируемый Александром Лукашенко. Все предыдущие – в 1995, 1996 и 2004 годах – приводили к расширению и закреплению власти президента, проведение голосования и результаты не были признаны белорусской общественностью и международными наблюдателями.

В ходе референдума по всей стране прошли акции протеста против вторжения в Украину, по данным правозащитников, силовики задержали как минимум 530 человек.

"По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан от общего количества участников, – сообщает ЦИК. – За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против – 686 165 человек, или 10,07%", – передает госагентство БелТА.

Больше всего проголосовавших за изменения и дополнения к Конституции было в Могилевской области – 71,69%, а меньше всего – в Минске (55,13%). При этом в столице было больше всего тех, кто высказался против поправок, – 13,23%, а меньше всего – в Брестской области (7,74%).

Правозащитники и волонтеры сообщают, что 27 февраля по всей стране были задержаны как минимум 530 человек. Большинство – в Минске. Задержания были также в Барановичах, Витебске, Гродно, Новополоцке, Бобруйске, Заславле, Светлогорске, Жлобине и других населенных пунктах.

В основной день референдума по изменению Конституции – 27 февраля – граждане выходили на акции солидарности из-за вторжения в Украину. Некоторые скандировали "Нет войне".

Досрочное голосование на республиканском референдуме по изменению Конституции проходило в Беларуси 22-26 февраля. Проголосовать досрочно предлагалось тем гражданам, которые не имеют возможности сделать это в основной день референдума 27 февраля. При этом какого-либо подтверждения причин не требуется.

В бюллетене для голосования только один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Вариантов ответа два: за и против. Проголосовать за или против отдельных изменений возможности не было. Впервые с 2004 года бюллетени отпечатаны только на русском языке.

При этом на референдуме не могли проголосовать белорусы, проживающие за рубежом: для них не открывали участки.

Решение, принятое на референдуме, будет иметь обязательную юридическую силу и начнет действовать через десять дней после официального опубликования.

Провластные СМИ отмечали, что Лукашенко просил чиновников, работающих над Конституцией, "внимательнее подойти к вопросу перераспределения полномочий президента между другими органами государственной власти". В итоге в новом документе 83 статьи изменены и дополнены, появилось 11 новых статей и одна новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию как "высшему представительному органу народовластия", его статусу и полномочиям.

В списки для голосования включено 6 818 948 граждан Беларуси – на 26 тысяч меньше, чем на выборах 2020 года. По всей стране сформировано 5510 участковых комиссий. Ни один представитель оппозиции в их состав не прошел, а списки членов комиссий засекретили. Также на референдуме не будет наблюдателей от ОБСЕ. Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что из разных регионов страны поступают сообщения о том, что студентов и бюджетников заставляют принимать участие в досрочном голосовании.