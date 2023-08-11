Участники войны смогут учиться в РФ на бюджете, даже если нет мест

Студенты колледжей и вузов, участвовавшие в войне в Украине, смогут переводиться на бюджетную форму обучения, даже если бюджетных мест на их факультетах нет. Постановление о перераспределении вакантных мест приняло российское правительство. Дополнительные бюджетные места воевавшим будут предоставлены за счет свободных мест на менее популярных факультетах.

«Студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», - пояснили в пресс-службе Кабинета министров.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин внес поправки в Закон об образовании. Согласно им, участникам вторжения в Украину и их детям предоставляется приоритет при поступлении в колледжи и вузы, а дети погибших и раненых могут пройти в любой вуз без экзаменов. Для них выделяются отдельные квоты.

Издание «Важные истории» подсчитало, что как минимум 833 абитуриента были зачислены на бюджет в престижные вузы за то, что их родители воевали в Украине. Без экзаменов в были приняты как минимум 203 абитуриента. Больше всего – в МИФИ, СПбГУ и МГУ. Еще 429 набрали баллы ниже проходных и все равно прошли на бюджетное обучение.