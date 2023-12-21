Уехавших за границу украинцев начнут призывать на фронт

Украина с будущего года намерена призвать из запаса на военную службу украинцев, находящихся за границей. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться в призывные пункты ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью WELT TV, Bild und Politico.

Умеров сказал, что речь идет о приглашении явиться на призывные пункты. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку», – подчеркнул Умеров. Но в то же время дал понять, что тем, кто уклонится от призыва, будут грозить санкции. «Мы пока ещё обсуждаем, что должно произойти, если они не явятся добровольно», – сказал министр обороны Украины.

Украинское командование просит мобилизовать 450-500 тысяч солдат для отражения российского вторжения. Во вторник на своей итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал тему мобилизации очень чувствительной. Он отметил, что попросил у военных доработать план набора бойцов после того, как от них поступил запрос на мобилизацию до полумиллиона человек.

«Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов», – сказал Зеленский.

На вопрос, подпишет ли он закон, если изменения будут касаться мобилизации женщин и снижения нижней границы возраста мобилизованных с 27 до 25 лет, президент Украины ответил: «О женщинах нет, а относительно уменьшения возраста до 25-ти – скорее всего, что да». Слова Зеленского приводит Украинская служба Радио Свобода.

По данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, в стране жили не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

С начала войны России против Украины по состоянию на август 2023 года из страны уехали и не вернулись 2,4 миллиона украинцев, сообщил проект «Опендатабот» со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

За время войны, несмотря на запрет на выезд, Украину нелегально покинули около 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границы Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии.