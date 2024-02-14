Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю «Цезарь Куников»

Украинская армия нанесла удар по российскому большому десантному кораблю «Цезарь Куников» в Чёрном море. Украинские источники утверждают, что он затонул, Москва атаку не комментировала.

Корабль был атакован дронами у посёлка городского типа Кацивели на южном побережье аннексированного Крыма, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в военной разведки. Поддерживающий Киев анонимный телеграм-канал «Крымский ветер» утверждает, что в районе может вестись спасательная операция.

Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором официально подтвердил атаку на российский десантный корабль «Цезарь Куников». Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся на момент атаки в территориальных водах Украины возле Алупки (в аннексированном Крыму), был уничтожен.

Российский анонимный канал «Два майора», публикующий информацию из источников, близких к российской армии, утверждает, что экипаж корабля жив. Близкий к министерству обороны канал «Рыбарь» подтверждает факт атаки, не приводя подробностей.

«Цезарь Куников» — один из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи в Гданьске по проекту 775. Он может перевозить десять единиц техники и более 300 человек десанта.

Корабль участвовал в военном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, снабжал российскую группировку в Сирии и участвовал в российском вторжении в Украину. В 2022 году он был повреждён ракетным ударом ВСУ в порту украинского Бердянска.