Украина нанесла удар в районе Мариуполя, где в марте был Путин

Украина в пятницу вечером нанесла удар по военным объектам в Мариуполе в районе «Невский», который в марте посещал Путин. На это обращает внимание издание «Агентство».

Украинский советник мэра города Петр Андрющенко написал, что, по предварительным данным, в районе взрыва базировались 150 российских военных, и там регулярно ставилась система ПВО.

Российские власти сообщили, что украинские военные запустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности. Ни Россия, ни Украина не называют тип вооружений. Аналитик Оливер Александр предположил, что удар был нанесен ракетой большой дальности Storm Shadow.

Об атаке на объект рядом с аэропортом Мариуполя стало известно в тот же день, когда Минобороны опубликовало видео поездки Шойгу в пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, пишет «Агентство». По видео поездки аналитики OSINT Amateur сделали вывод, что вертолет Шойгу мог пролетать над местностью в 15 километрах к востоку от места взрыва, примерно в километре от границы Мариуполя.

О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно 11 мая. Они имеют дальность более 250 километров и могут достигать возможные цели в аннексированному Крыму и мост через Керченский пролив.

По данным Кремля, Путин приезжал в Мариуполь 18 марта. В микрорайоне «Невский» он пообщался с местными жителями и осматривал их квартиру. На первоначальной версии видео на сайте Кремля, было слышно, как местная жительница кричит: «Это все неправда, это все напоказ». Позднее эту часть вырезали из ролика на сайте вырезали.