Украина обратилась в ООН из-за видео российского наемника с черепом в руках

Украина обратилась в ООН из-за появившегося в сети видео, на котором российский наемник Игорь Мангушев произносит речь со сцены, держа в руках, как он заявил, череп убитого украинца, защищавшего завод «Азовсталь» во время оккупации Мариуполя.

Видео с выступлением Мангушева было распространено накануне. Где именно оно было снято и перед кем выступал наемник, которого в СМИ называют «прокремлевским политтехнологом» и одним из руководителей частной военной компании «Е.Н.О.Т» - неизвестно. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет «с идеей Украины как антироссийского государства» и «все носители этой идеи должны быть уничтожены». Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат.

В обращении к ООН Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является еще одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.

В российском плену находятся несколько сотен украинских солдат, защищавших «Азовсталь», немалая часть из них служила в полку «Азов». Подконтрольные Кремлю СМИ называют полк «неонацистским». Власти так называемой Донецкой народной республики планируют организовать над пленными «азовцами» публичный трибунал. При этом 29 июля около 50 военнопленных из числа защитников «Азовстали» погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и расстрелов защитников «Азовстали».